Přestupovat na ministerstvo zahraničí Lubomír Zaorálek zatím nechce. Je ministrem kultury a lidé z branže si ho přes všechny výhrady v čele úřadu váží. Vládní rošádu, se kterou přišel předseda ČSSD Jan Hamáček, sice úplně neodmítá, zveřejnil ale několik podmínek. Hamáček po něm chce, aby převzal po Tomáši Petříčkovi řízení české diplomacie, kultury by se ujal náchodský starosta Jan Birke. Ministerstva by tak zůstala členům sociální demokracie, jen by se změnily persony v jejich čele.

Mezi Zaorálkovy podmínky patří, že se pod Černínský palác vrátí kompetence, o které přišel. Například nastavení vztahů s Ruskem, které teď místo ministra zahraničí hlídá hlavně Rudolf Jindrák, šéf zahraničního protokolu kanceláře prezidenta Miloše Zemana. Na ministerstvo kultury by měl podle Zaorálka stranický šéf najít jiného kandidáta, než je Birke – ten se kultuře hlouběji nevěnuje a byl by vhodný spíše na dopravu nebo bytovou výstavbu.

V rozhovoru pro HN Zaorálek uvádí, že případná ministerská výměna nebude tak rychlá, jak si Hamáček myslel, když o ní v pondělí mluvil jako o hotové věci. „Můj odhad je, že to bude trvat týdny,“ říká. Mluví ale také o tom, jak ho štve, že jméno jeho možného nástupce místo vedoucích představitelů ČSSD oznamoval muzikálový producent a majitel pražského divadla Broadway Oldřich Lichtenberg. A vyjadřuje se k obavám zástupců kulturní branže z toho, co by se mohlo v úřadu dít, kdyby ho převzal někdo, kdo k němu nemá bližší vztah.