Komunisté po několika týdnech váhání včera vypověděli hnutí ANO toleranční smlouvu. Za normálních okolností by to znamenalo konec vlády, která nemá podporu. Jenže česká politika není v normální situaci. Pro rozpuštění sněmovny a vypsání nových voleb chybí volební zákon. A vyslovení nedůvěry pro současnou vládu by znamenalo posilnění moci prezidenta Miloše Zemana. A to si uvědomují všechny politické partaje ve sněmovně. Dokud tedy nebude volební zákon schválen, povládne zřejmě hnutí ANO bez podpory. A hlasy pro jednotlivé zákony bude muset shánět před každým hlasováním. Jaké jsou tedy možné scénáře vývoje?