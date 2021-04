Už ve čtvrtek čeká děti ve školách druhé testování na koronavirus. Zároveň ale běží velká debata, zda má použití antigenních testů v tomto případě vůbec cenu, když zachytí jen málo nakažených. Odborníci nejsou překvapeni. Nízký podíl odhalení, který nedosahuje ani jednoho procenta, experti čekali. Prosadit proto chtějí přesnější PCR metodu, o které mluví i ministerstvo zdravotnictví. Má to ale dvě úskalí. Přesnější metoda je dražší a potřebuje laboratoře, které mají jen omezenou kapacitu.

„Uvažujeme, že by se do budoucna nahradily antigenní testy přesnějšími PCR,“ uvedl v úterý ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Testovat by se pak na školách nemuselo dvakrát týdně, bylo by ale nutné vyřešit právě nedostatečné kapacity laboratoří, které vzorky vyhodnocují.

„Od začátku jsme doporučovali pro školy PCR testy. Musíme na ně přejít i pro testy v zaměstnání. Testovat budeme minimálně do léta a PCR metoda dokáže odhalit také mutace koronaviru,“ řekl HN Petr Smejkal, vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace, která radí vládě.