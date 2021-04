Loni uběhl v Alpách závod na 100 kilometrů a v srpnu ho čeká ještě o polovinu delší běh kolem Mont Blancu. Ještě před pár lety by přitom investičního partnera v Rockaway Capital Dušana Zábrodského něco takového vůbec nenapadlo. „Pak ale přišla krize středního věku a já jsem si říkal, že pracovně i soukromě je všechno v pořádku, ale něco mi přece jen chybí. Nějaké vlastní sebeuspokojení, pýcha na sebe samého. A tak jsem zkusil více sportovat,“ popisuje Zábrodský. Dnes běhá ultramaratony, jezdí na kole, leze po horách, holduje i zimním sportům a náročné fyzické výkony doporučuje, komu může, zejména všem, kteří chtějí uspět i v byznysu.

HN: Kromě toho, že se extrémnímu sportu vášnivě věnujete, se stejnou emocí ho i propagujete. Proč?

Lidé nemají rádi, když mají vyjít z komfortní zóny. A to je to, co je podle mě na světě špatně. Teprve když jste mimo svou pohodlnou bublinu, něco vám to dá a něco dokážete, v soukromém životě, ve sportu, v byznysu, všude. Proto se snažím, aby všichni v mém okolí takto o věcech přemýšleli. Když si dáte ambiciózní cíl a splníte ho, posune vás to a přinese vám to ohromný pocit štěstí, sebeuspokojení a sebedůvěru, které se budou hodit kdykoliv. A taky vidím spoustu paralel mezi sportem a byznysem – ani v jednom nestačí jen si říct, co chcete udělat. Extrémně důležitá je cesta k vašemu cíli – a sport vás naučí skvěle přemýšlet o každém detailu toho, co děláte, uvědomit si, že každá maličkost je důležitá, a neustále uvažovat o všech aspektech toho, co může nastat. Nemůžete si říct „jdu běžet 100 kilometrů“, zatnout zuby a dát to, takhle to nefunguje.

Nám v Rockaway navíc sport pomáhá i v tom, že se díky němu většina nejužšího vedení pravidelně potkává i o víkendech v Krkonoších, takže nás to příjemně stmeluje.