Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby požádal Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry své vládě. Pokud tak do týdne neučiní, začne koalice sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře. Předsedové stran to řekli na čtvrteční tiskové konferenci ve sněmovně.

Vláda nemá podle Babiše důvod žádat sněmovnu o důvěru. „Naše vláda dostala důvěru v červnu 2018,“ řekl Babiš. Pokud má podle něj opozice pocit, že vysloví vládě nedůvěru, nikdo jí v tom nebrání. Není to podle něj ale dobrý nápad, protože by takový postup mohl destabilizovat situaci v zemi. Podle premiéra by měla vláda dovládnout do říjnových voleb. „Čekají nás důležité věci,“ uvedl a vyjmenoval očkování proti covidu-19, skládání státního rozpočtu na příští rok, čerpání evropských peněz, evropský program obnovy i strategii očkování na roky 2022 a 2023.

Krok je ovšem podle koalice opozičních stran nezbytný poté, co KSČM v úterý vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD.

Pokud kabinet důvěru sněmovny nezíská, jsou podle ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dvě možnosti, o kterých by opoziční subjekty chtěly jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Buď rozpustit sněmovnu a vypsat předčasné volby, nebo vytvořit vládu odborníků za podpory všech sněmovních stran, jež by dovedla zemi k podzimním řádným volbám.

K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.

„Jsme připraveni i k dalším krokům, nikoli jenom ke kroku vyslovení nedůvěry, ale případně i hlasovat o rozpuštění sněmovny,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pro ty je však potřeba schválený volební zákon, o jehož novele bude rozhodovat koncem dubna Senát.

Předčasné volby by byly podle předsedy ODS Petra Fialy nejrozumnější a nejčistší cestou, kroky ale mají jasně danou posloupnost.

Poté, co KSČM vypověděla dohodu o toleranci, její předseda Vojtěch Filip řekl, že pokud by opoziční strany vyvolaly hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, poslanecký klub KSČM by hlasoval pro.

Piráti v úterý uvedli, že rozpuštění sněmovny by bylo zodpovědnějším a férovějším postupem. Podobně se vyjádřil předseda STAN Vít Rakušan, úřednickou vládu by považoval za riziko. Předseda SPD Tomio Okamura ČTK v úterý řekl, že by vláda měla požádat sněmovnu o vyslovení důvěry, aby zjistila, zda zastupuje většinu občanů.