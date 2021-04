Počet nově nakažených postupně klesá. Velikonoce se na průběhu pandemie nepodepsaly, stále je však nutná opatrnost a do příštího týdne se opatření nezmění, uvedl na páteční tiskové konferenci ministr zdravotnictví Petr Arenberger. V průběhu května a června očekává, že se bude očkovat 100 tisíc lidí denně.

Podle Arenbergera by bylo ideální, kdyby Česko dosáhlo „magické hranice“ 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Momentálně jsme na přibližně trojnásobných hodnotách. Denní průměr nově nakažených ale klesá. „Velikonoce nám nezhoršily riziko pandemie z hlediska dalšího šíření,“ informoval Arenberger. Opatrnost je ale podle ministra stále namístě.

Změny v opatřeních proto ministerstvo do příštího týdne nechystá. „Prioritou budou školy, praktické vyučování. Pokusíme se o to, abychom byli schopni rozšířit sportovní aktivity. Epidemiologové nám zatím radí, abychom to nedělali. Nemohu nic slíbit, jestli se nám to podaří rozvolnit,“ řekl ministr.

Arenberger očekává, že by se do konce června mohli k očkování registrovat lidé ve věku nad 40 let. Ve středu se otevřely registrace k očkování proti covidu-19 pro věkovou skupinu 65 až 69 let. Podle Arenbergera se bude dál postupovat po pěti letech.

V květnu až červnu by se pak podle ministra mohlo v Čechách očkovat 100 tisíc lidí denně. Umožní to velká dodávka vakcín od výrobce Pfizer/BioNTech, kterou se ministerstvu podařilo vyjednat nad rámec plánovaných dodávek. „Určitě se dostaneme na 60 nebo až 65 procent proočkovanosti už v červnu. Dále záleží na vakcínách,“ uvedl ministr.

Dodávky vakcíny od Pfizer/BioNTech navíc jsou součástí ve středu avizované dodávky 50 milionů dávek do zemí Evropské unie. Původně měly dorazit až na podzim. Česko má podle očkovací strategie na druhé čtvrtletí objednáno 1,44 milionu dávek od Pfizer/BioNTech, 834 tisíc dávek od firmy Moderna, 1,8 milionu dávek od firmy AstraZeneca a 555 tisíc dávek od firmy Johnson & Johnson.

Proočkovanost zdravotníků dosahuje 70 procent, u nelékařských pracovníků je to okolo 50 procent. Očkované je také již velké procento obyvatel nad 70 let. Podle Arenbergera díky tomu „extrémně klesla“ nemocnost v rámci těchto skupin obyvatel.

Ministr se také chystá sejít se zástupci kultury. „Zatím nejsme tak daleko, abychom příští týden mohli povolit rozsáhlou akci. Budeme ale připravovat parametry, abychom během května udělali nějaký pilotní projekt, jako tomu bylo v zahraničí,“ uvedl v pátek. Jednou z možností, jak navštívit v budoucnu kulturní akci, by mohl být negativní test nebo certifikace o očkování.

Podle ministra připravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) systém, který pomocí QR kódu identifikuje osoby, které jsou očkované, otestované nebo prodělaly covid-19 před třemi měsíci. Podle ministra by se hranice ve třetím případě mohla posunout až na šest měsíců.

Hygienici provedli kontroly ve firmách, které testují své zaměstnance. Ze 4400 zkontrolovaných se ve čtyřech netestovalo, u jednoho až dvou procent firem hygiena zjistila závady v testování. „Vše vyústilo ve správní řízení,“ řekla na tiskové konferenci hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Firmám podle ní hrozí pokuta.