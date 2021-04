Zapojení Ruska do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích může mít vliv i na účast ruského Rosatomu v tendru na stavbu jaderného bloku v Dukovanech, prohlásil ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Přesné důsledky neupřesnil, neboť o nich ještě bude jednat vláda, informace bezpečnostních složek však podle něj budou součástí rozhodování o pozvání jednotlivých uchazečů do tendru. Před zařazením ruských a čínských firem do dukovanského tendru už v minulosti varovaly bezpečnostní složky. Minulý měsíc ministr Havlíček oznámil, že do tendru nebude přizván zájemce z Číny, s Rosatomem se ale dál jednat bude.

V neděli už Havlíček doplnil, že považuje za velmi málo pravděpodobné až takřka vyloučené, že by se ruská společnost Rosatom mohla zúčastnit tendru na Dukovany. Stát podle něj tuto firmu zřejmě nepřizve ani do bezpečnostního prověřování, rozhodnout musí ale vláda. Předpokládá, že vláda se v pondělí bude případem i českou reakcí vůči Moskvě zabývat a členové kabinetu dostanou další informace. „Nedovedu si představit, že by se v tuto chvíli Rosatom do bezpečnostního posouzení dostal,“ prohlásil Havlíček.