Ministr vnitra a nově i zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) už minulý týden věděl o tom, že rušní agenti dle policie vyhodili do povětří muniční sklad ve Vrběticích. S odkazem na dva zdroje to uvedl server Aktuálně.cz. Přesto naplánoval pondělní cestu do Ruska, kde chtěl jednat o dodávkách dosud neschválené vakcíny Sputnik, která dle kritiků Putinova režimu slouží jako nástroj propagandy. Hamáček to nechce blíže vysvětlovat.