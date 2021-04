Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka v souvislosti s českou reakcí na kauzu Vrbětice a vyhoštěním 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze uvedl, že „takhle se chová sebevědomá a hrdá země“.

České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu prohlásil, že Česko je svrchovaný stát a musí na toto bezprecedentní zjištění reagovat.

Česko kvůli tomu vyhostí 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Česko musí opustit do 48 hodin, řekl vicepremiér, ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Ruští politici v prvních reakcích označili tvrzení českých vládních politiků za absurdní a očekávají odvetné kroky vůči českým diplomatům.

„Chtěl bych poděkovat kolegům z NCOZ za skvělou spolupráci a ocenit razantní reakci premiéra (Andreje Babiše) a ministra zahraničních věcí (Jana Hamáčka). Takhle se chová sebevědomá a hrdá země. Veškeré kroky v celé kauze byly koordinovány s cílem ochránit bezpečnostní zájmy ČR,“ uvedl Koudelka na twitterovém účtu BIS. Vyšetřování výbuchů muničních skladů ve Vrběticích podle něj znovu ukázalo, jak klíčová je spolupráce bezpečnostních složek.

Koudelka je šéfem Bezpečnostní informační služby od roku 2016. Tato tajná služba pod jeho vedením opakovaně poukazuje na zvyšující se aktivity ruských zpravodajských služeb na území Česka.

Prezident republiky Miloš Zeman varování BIS před Ruskem zase opakovaně zlehčuje a službu hanlivě označuje za „čučkaře“. Snaží se dosáhnout toho, aby vláda Koudelku z pozice ředitele BIS odvolala. Ta jej naopak již pětkrát navrhla povýšit do funkce generála, Zeman to však pokaždé odmítl.

V reakci na poslední výroční zprávu BIS si prezident od jejího šéfa vyžádal jména ruských špionů v Česku a lidí, kteří s nimi spolupracují. A také seznam operací, které tu provádějí. Experti to označovali za past. Pokud by zpravodajská služba vyzradila své kontakty či jména lidí, které sleduje, naprosto by se zdiskreditovala v očích mezinárodní bezpečnostní komunity a na léta by se vyřadila z činnosti. A pokud by odmítla pokyn prezidenta splnit, tak to bude záminka zvýšit tlak na Koudelkovo odvolání.