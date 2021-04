Ruská ambasáda je v Česku podle expertů dlouhodobě naddimenzovaná, snahy o její zeštíhlení trvají už od pádu komunismu. Jenže nikdy se nepovedly právě kvůli obavě z tvrdé reakce Ruska. „Kdyby se od počátku nastavily mantinely, kdyby při porušení pravidel následovaly reakce, pak by si Rusové uvědomili, že se takto chovat nemohou,“ říká v rozhovoru pro HN vojenský historik Eduard Stehlík. V reakci na rozhodnutí České republiky vyhostit 18 ruských diplomatů kvůli podezření, že příslušníci ruské tajné služby se zapojili do výbuchu skladu munice ve Vrběticích z roku 2014, Moskva vyhostí 20 zaměstnanců české ambasády. Musejí odjet do pondělní půlnoci.

HN: Proč je zrovna v Česku tolik ruských špionů?

Má to prapůvod už historicky, tehdejší socialistická republika byla vnímána jako důležitá nejzápadnější bašta socialistického tábora a Rusové měli i po roce 1989 zájem si to tady udržet. Po roce 1990 prostě nebyla síla, která by nařídila Rusku radikálně snížit počet svého personálu. K tomu nedošlo ani po vstupu do NATO, ani po vstupu do Evropské unie. Bylo to určité status quo, které existovalo, ale není úplně normální. Není možné, abychom měli my šest desítek zaměstnanců v Rusku a dvakrát větší počet měli Rusové v malé České republice. Já shodou okolností bydlím kousek vedle ruské ambasády, tam prakticky neslyšíte češtinu, každý druhý je Rus, je to tam malé Rusko. Nejsou to jen zaměstnanci, ale všichni s sebou mají rodiny. Takto obrovský aparát na takto malou zemi je vysoce nestandardní.