Vedení Prahy vyzvalo vládu, aby vyjednala s Ruskem navrácení části Stromovky, kterou zabralo v roce 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Magistrát chce, aby se rozloha ruské ambasády vrátila do stavu před 21. srpnem 1968 a město tam obnovilo veřejně přístupnou zeleň. Vedení Prahy chce také snížit počet parkovacích míst vyhrazených pro velvyslanectví. Důvodem k rozhodnutí jsou víkendové informace o podezření na zapojení ruských agentů do výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Novinářům to v pondělí řekli představitelé hlavního města.

Česko kvůli zprávě o možné účasti ruských zpravodajských služeb při výbuchu vyhostilo 18 lidí z ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako pracovníci ruských tajných služeb. Moskva reagovala vypovězením 20 zaměstnanců české ambasády v Rusku.

„Budeme primárně jednat s vládou, protože pozemek je vlastněn diplomatickým servisem, který rozhodne, co se bude dít. Pozemek nyní není užíván v souladu s tím, jak by měl. Výzva odejde dnes,“ řekl v pondělí primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Související Dnes Rusko nenechává prostor pro uklidnění situace. Musíme dát jasnou odpověď, říká exministr Petříček Dnes V reakci na vyhoštění 18 ruských diplomatů posílá Moskva domů hned 20 zaměstnanců české ambasády. Mezi pracovníky, kteří musí do dnešní půlnoci...

Asi půlhektarový pozemek, o který jde, je ve vlastnictví České republiky. Při invazi vojsk Varšavské smlouvy obsadili vojáci Stromovku, kde se utábořili a využívali park jako základnu. „Rozloha Velvyslanectví Sovětského svazu se poté rozrostla o část parku Stromovka trvale a nic na tom nezměnil ani odchod okupačních vojsk v letech 1990 a 1991. Cílem navrhovaného usnesení je uvést rozlohu Velvyslanectví Ruské federace do stavu před 21. srpnem 1968,“ píše se v materiálu schváleném radními.

Návrh usnesení předložila Praha sobě. „Proč má mít velvyslanectví Ruska stále k dispozici pozemek okupovaný od invaze v srpnu 1968? Tehdy vojska Varšavské smlouvy zabrala část Stromovky a už to tak zůstalo. Teď je chvíle tento pozemek od Ruska získat zpět pro obyvatele a návštěvníky Prahy,“ uvedl poslanec, předseda zastupitelů Prahy sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Podle Čižinského město se svým rozhodnutím nevměšuje do zahraniční politiky. „Tohle není o zahraniční politice. Je to o více než milionu hrdých Pražanů, které zastupujeme. Mají právo chtít, aby město patřilo lidem, a ne ambasádě autoritativní země z východu, která se k nám chová nepřátelsky,“ uvedl Čižinský.

Krok města podpořili koaliční Piráti i Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). „Ať Rusko využívá pozemky a budovy, které mu patří. My jsme to uvítali,“ řekl předseda Spojených sil a europoslanec Jiří Pospíšil.