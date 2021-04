Pocit marnosti, vztek a beznaděj. Takto popsali členové plzeňské záchranné stanice živočichů nález čtyř mrtvých orlů mořských pod Velkým Borem na Klatovsku. Byl to jeden z nejdrastičtějších úhynů těchto dravců, který zažili. Plzenští policisté nyní na základě laboratorních vyšetření uvedli, že je zabil zakázaný karbofuran. Potvrdili tak informace ochránců přírody a ornitologů, kteří použití tohoto jedu předpokládali. Ptáci viditelně umírali v nervové křeči.

„Už na počátku jsem policistům říkala, že to na 95 procent byl právě karbofuran,“ říká kynoložka Klára Hlubocká, která se svým psem Vikim vyhledává otrávené dravce po celém Česku. Letošní rok je co do počtu jejich výjezdů enormní. „Od únorové otravy čtyř orlů mořských jsem řešila dalších patnáct případů. Celkem se jedná o desítky otrávených dravců,“ sdělila HN Hlubocká. Ta pracuje pro Českou společnost ornitologickou. Její neobvyklé práci se HN věnovala v březnové reportáži.