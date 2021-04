Výbuch ve Vrběticích na Zlínsku nebyl aktem státního terorismu, šlo o útok na zboží bulharského podnikatele, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním zasedání vlády. Činnost agentů ruské zpravodajské služby GRU v Česku současně označil za nepřijatelnou. Kabinet nepřistoupil k odtajnění zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS), které Babiš navrhoval, protože orgány činné v trestním řízení stále pokračují ve vyšetřování.

Vyšetřovatelé pracují s verzí, že cílem útoku ve Vrběticích byl materiál určený k převozu do Bulharska, řekl novinářům nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Chtěl bych hlavně říct, že nešlo o akt státního terorismu, jak jsme slyšeli,“ uvedl Babiš. Rusko neútočilo na Českou republiku, ale na zboží bulharského obchodníka se zbraněmi, dodal. Agenti GRU vyvíjeli nepřijatelnou činnost, a akci navíc „zpackali“.

Babišova vyjádření odmítající, že by se jednalo o akt státního terorismu, si okamžitě všimla také ruská televize RT. „Tohle je přímo učebnicová ukázka informační války ze strany Ruska,“ reagoval na to na Twitteru podplukovník Ivo Zelinka ze 43. výsadkového pluku v Chrudimi.

Babiš o víkendu řekl, že vláda v pondělí odtajní zprávu BIS, na základě které úřady rozhodly o vyhoštění 18 lidí z ruské ambasády v Praze. Novinářům po jednání kabinetu řekl, že narazil na odmítnutí ze strany bezpečnostních složek. Kabinet k odtajnění zprávy nakonec nepřistoupil, protože orgány činné v trestním řízení stále pokračují ve vyšetřování.

„V tuto chvíli se neplánuje, že by se něco odtajnilo, protože je to součástí vyšetřování. Nelze vyloučit, že aktéři rozhodnou o částečném odtajnění,“ konstatoval Havlíček.

Po zasedání kabinetu k tématu stručně vystoupili nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jiří Mazánek. „To je maximum, co příslušné orgány byly ochotné sdělit,“ konstatoval premiér.

Ministerstvo financí už podle Babiše připravuje právní kroky k možnému vymáhání škody za výbuch. Dodal, že škody přesahují jednu miliardu korun. Požadavek na řádné odškodnění lidem i obcím v okolí Vrbětic na Zlínsku dnes představili zástupci několika obcí v okolí Vlachovic, do kterých Vrbětice spadají.

Ruská reakce na vyhoštění 18 ruských diplomatů z ambasády v Praze je nepřijatelná a neadekvátní, řekl premiér. Rusko jako odvetný krok v neděli rozhodlo o vyhoštění 20 pracovníků české ambasády v Moskvě. Babiš nevyloučil další kroky, zatím je ale s ministrem vnitra a zahraničí Janem Hamáčkem (ČSSD) neprobíral. Vláda bude určitě nějakým způsobem reagovat, dodal premiér.

Dostavba Dukovan bez Rosatomu

Vláda vyřadila z účasti v tendru na nový blok v Jaderné elektrárně Dukovany ruskou společnost Rosatom. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na tiskové konferenci po jednání kabinetu uvedl, že ministři schválili usnesení, že takzvaný bezpečnostní dotazník bude zaslán pouze potenciálním dodavatelům z Francie, Jižní Koreje a Spojených států. Investor stavby, polostátní společnost ČEZ, má podle něj těmto firmám dotazník zaslat do 30. dubna. Ruskou firmu se Česko rozhodlo neoslovit v reakci na informace o podílu ruské tajné služby na explozích v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.

Rozhodnutí kabinetu bylo podle Havlíčka jednomyslné, Rosatom se podle něj nemůže plánované zakázky účastnit ani v konsorciu. „Jasně uvádíme, že se jedná o posouzení třem přípustným dodavatelům jaderné technologie, to znamená nejedná se pouze o jaderný ostrov, ale jedná se o další kritickou jadernou technologii. Toto je navíc ještě ošetřeno v zadávací dokumentaci, která jasně říká, že dodavatelem kritické jaderné technologie může být subjekt pouze ze země Evropské unie nebo NATO. V tuto chvíli můžeme říct, že je vyloučeno, že by se Rosatom stal spoluhráčem kohokoliv z těchto aktérů v rámci konsorcia,“ řekl ministr.

Havlíček zopakoval, že na základě bezpečnostního dotazníku finálně osloví uchazeče až příští vláda. Současná vláda dříve předpokládala, že bude osloven i Rosatom. Podle březnového vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu zůstala ruská firma spolu s francouzskou EDF, korejskou KHNP a severoamerickým Westinghousem mezi uchazeči o stavbu v Dukovanech, se kterými bude stát dál jednat. Vyřazena naopak byla čínská firma CGN. Účast Rosatomu dlouhodobě kritizovala část opozice i někteří bezpečnostní experti.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v reakci na informace o podílu ruské tajné služby na explozích v muničním areálu ve Vrběticích řekl, že by Rosatom neměl ve hře o rozšíření Dukovan zůstat. Nový jaderný blok v Dukovanech bude zřejmě plně financovat stát. V současných cenách by podle dřívějších informací měl stát zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun), někteří experti ale upozorňují na to, že cena bude vyšší.