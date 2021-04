V Semilech v úterý odvolali ředitele waldorfské školy Ivana Semeckého, který umožnil chodit do školy i dětem, jejichž rodiče odmítají testování. Ve třídách školy děti nemusí nosit na obličeji roušky. O jeho odvolání jednala rada města dlouho do noci, rozhodnutí bylo jednomyslné, uvedla na stránkách města starostka Lena Mlejnková (Volba pro Semily). Odvolaný ředitel je přesvědčený, že jednal správně, a je připravený se bránit. Pomoc mu nabídlo hned několik právníků.

Podle Mlejnkové neměla radnice jinou možnost. Vědomé porušování povinností stanovených mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví pokračovalo podle starostky na škole i tento týden.

„Situace ve Waldorfské základní a střední škole Semily se od předchozího týdne nijak nezměnila. Pan ředitel na jednání rady města žádal o více času, ale z jeho strany nebyl učiněn žádný vstřícný krok. I když si škola na pondělní testování nakoupila plivací Ag testy, výsledek byl stejný – ve škole bylo z rozhodnutí pana ředitele přítomno 44 dětí, u kterých nebylo provedeno testování,“ zdůvodňuje rozhodnutí radnice.

Největší problém mimořádného opatření a metodiky ministerstva školství je podle Semeckého to, že sáhla na základní práva občanů. „Zakazuje dětem chodit do školy a popírá práva rodičů, aby rozhodovali o svých dětech,“ doplnil. Navíc podle něj mění školy v testovací centra a to také není v pořádku. Většina rodičů se však testování nebrání, bez testů zůstává podle Semeckého necelá třetina školáků. „Z těch, kteří se testovali, nebyl jediný pozitivní,“ řekl v pondělí Semecký.

Podle Mlejnkové postup ředitele rozdělil školu na dva tábory a jeho kroky nevedly ke zklidnění situace. „Naopak, je ohrožena samotná existence waldorfského školství v Semilech, což v žádném případě nechceme dopustit,“ uvedla starostka.

Rada města podle ní zároveň schválila vypsání konkurzního řízení na nového ředitele. Do té doby povedou školu již dříve určené zástupkyně ředitele pro základní školu a pro střední školu.

Semily jsou centrem waldorfského vzdělávání v Libereckém kraji. Ve městě s 8400 obyvateli je nejen mateřská a základní škola, ale od roku 2006 také lyceum. Střední waldorfské vzdělávání v Česku nabízí jen pár škol. Semilská škola patří k nejstarším v zemi, příští rok oslaví 30 let svého založení. Dnes na ní studuje zhruba 310 dětí, někteří absolventi už se do školy vrátili jako pedagogové.