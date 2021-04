Země NATO dnes odpoledne zasednou na nejvyšší možné úrovni. Na programu vládních představitelů je i česká žádost o projednání možného zapojení ruských agentů do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích před sedmi lety. V reakci na to už Česko vyhostilo 18 ruských diplomatů, kteří byli označeni za agenty. Česko nyní může žádat spojence, aby svůj přístup k Rusku koordinovali a případně vyhostili ruské diplomaty i ze svých ambasád. Podobně se to dělo při otravě bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury. Na podporu Spojeného království tehdy 28 zemí vyloučilo z ruských diplomatických misí celkem 150 lidí.

Za Česko se jednání Severoatlantické aliance účastní velvyslanec v NATO Jakub Landovský. Ten HN sdělil, že cílem je spojence informovat o situaci. Bavit se mohou i o společném postupu vůči Rusku. „Nevylučuji, že přímo k tomuto tématu svoláme další zasedání Severoatlantické rady v průběhu tohoto týdne,“ dodal Landovský.

Jakkoli se česká vláda rozhodne na ruské kroky reagovat, může počítat s podporou Spojených států. V rozhovoru pro HN to říká diplomat Griffin Rozell, který je v současnosti pověřený mluvit za americkou ambasádu v Praze. „Ruská podvratná, a upřímně řečeno smrtící akce na českém území musí narazit na silnou odpověď. Rusko za to musí pocítit následky,“ předal Rozell vzkaz z Washingtonu.

HN: Co si myslíte o české reakci na ruskou akci ve Vrběticích? Připadá vám dostatečná, nebo mohla být ještě přísnější?

Můžeme říci, že kroky české vlády zcela podporujeme. Ruská podvratná, a upřímně řečeno smrtící akce tady, na českém území, musí narazit na silnou odpověď. Rusko za to musí pocítit následky. V tomto smyslu stojí prohlášení naší Chargé d’affaires a také stanovisko našeho ministerstva zahraničních věcí, které přišlo.

HN: Je možné, že Česko a Spojené státy se budou v reakci na ruské kroky koordinovat a postupovat společně?

S tou informací přišli čeští představitelé na základě vyšetřování bezpečnostních složek. Jako partneři o tom samozřejmě společně jednáme. Dnes se kvůli tomu sejde Severoatlantická rada, aby ten problém probrala. Budeme také mít jednání s českými partnery. Zatím ale můžeme jen vyjádřit přátelskou podporu krokům, které česká vláda udělala pro ochranu své suverenity. Na konkrétní kroky si musíme počkat do dnešního setkání v NATO. Určitě se o tom budeme bavit. Uvidíme, co dalšího Češi potřebují, a také, jakou podporu jim můžeme nabídnout.