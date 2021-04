Za explozí v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku roce 2014 byla akce ruských tajných služeb, je po úterním jednání sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) přesvědčen její předseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Opoziční strany i jednotlivé sněmovní výbory vyzývají vládu, aby narovnala počty diplomatů na české ambasádě v Moskvě a ruské ambasádě v Praze.

Bělobrádek sdělil, že komise vzala na vědomí informaci ředitele BIS Michala Koudelky a poděkovala důstojníkům kontrarozvědky za profesionální práci. Koudelka přišel členy komise informovat o vyšetřování zapojení ruských agentů do výbuchu.

Fakta jasně ukazují, že ruští agenti se před výbuchem ve vrbětickém areálu pohybovali, napsal Bělobrádek. „Osobně jsem přesvědčen, že to byla akce ruských služeb, která měla zničit vojenský materiál mimo naše území. To nic nemění na tom, že akce byla provedena v ČR a stála životy českých občanů a obrovskou katastrofu,“ dodal.

Členy komise v úterý o zjištěních BIS přišel informovat Koudelka, zapojení vojenské zpravodajské služby GRU do výbuchu bylo jediným bodem programu mimořádného jednání. „Vzali jsme na vědomí informaci ředitele BIS a poděkovali jsme důstojníkům BIS za jejich profesionální práci,“ shrnul výsledek jednání komise Bělobrádek.

Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana není výbuch ve Vrběticích z právního hlediska prověřován jako trestný čin teroristického útoku.

Sněmovní plénum se bude podezřením na zapojení ruských agentů do výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku zabývat v úterý odpoledne. Shodli se na tom členové grémia dolní komory, řekl její předseda Radek Vondráček (ANO). Bod bude zařazen na začátek jednacího dne. Schůze pléna pokračuje od 14:00.

Opozice mluví o narušení integrity a státním terorismu

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) kvůli informacím o možném zapojení ruských agentů do výbuchu mluví o bezprecedentním zásahu do integrity České republiky. Předseda STAN Vít Rakušan novinářům ve sněmovně řekl, že poslanci by měli událost odsoudit. Situaci vidí také jako příležitost k tomu, aby se vyrovnala velikost českého a ruského velvyslanectví.

Starostové podle Rakušana navrhnou na plénu vlastní usnesení. Komora by měla přijít s jasnou rezolucí, kde útok odsoudí, konstatoval šéf STAN. Česko musí podle Starostů zamezit vlivu Ruska v Česku a vyvarovat se zapojení firem s vazbou na Rusko do všech strategických investic.

Související Dnes Starostové i poslanci žádají vládu, ať po Rusku vymůže odškodnění za Vrbětice Dnes Jaderný blok v Dukovanech nebude stavět ruský státní kolos Rosatom. Vláda se včera rozhodla, že s firmou nebude dál jednat a ta tak zratila...

Po vyhoštění dvacítky lidí z české ambasády v Moskvě by měla Praha pokračovat ve vyhošťování ruských diplomatů z Prahy, tvrdí STAN. „Počet ruských diplomatů v Praze by měl odpovídat počtu českých diplomatů v Rusku. Nesmíme dopustit, aby ČR fungovala jako vstupní brána pro ruské agenty do zbytku Evropy,“ uvedl.

V Moskvě podle Rakušana aktuálně na ambasádě zbyl pouze konzulární úsek, který Rusové potřebují kvůli vízové problematice, a velvyslanec se sekretářkou. "Ambasáda je v podstatě paralyzována," dodal. STAN proto navrhuje, aby Praha omezila činnost místní ruské ambasády stejným způsobem. Ministři plánují o české reakci jednat v úterý a ve středu.

Rakušan také odmítl vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), že výbuch ve Vrběticích nebyl aktem státního terorismu, ale útokem na zboží bulharského podnikatele. "O život přišli občané naší země, kteří po sobě nechali rodiny. Hovořit o tom, že se jednalo o útok na zboží, mi přijde neslušné a možná i cynické," uvedl.

Podle předsedy ODS Petra Fialy musí Česko začít mnohem větší diplomatickou ofenzivu a vyzývat státy EU a NATO, aby konkrétními kroky projevily solidaritu. "Česká vláda by měla dělat vše pro to, aby mezinárodní solidarita projevující se konkrétními kroky byla uplatněna. Premiér měl požádat o svolání mimořádného summitu a dělat intenzivní diplomatickou ofenzivu s našimi spojenci," poznamenal. I on vyzval k narovnání počtu diplomatů na ambasádách obou zemí.

Fiala zopakoval, že se jednalo o akt státního terorismu. Pondělní výrok premiéra Babiše, že výbuch ve Vrběticích na Zlínsku nebyl aktem státního terorismu, ale že šlo o útok na zboží bulharského podnikatel, je podle Fialy nevhodný a nepřijatelný. Předseda občanských demokratů také požaduje za důležité, aby se vyjasnily okolnosti toho, jak se vládní představitelé v minulých dnech informace dozvídali a jak s nimi pracovali.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky Česku chybí ministr zahraničí "na plný úvazek". Hamáček je aktuálně pověřený vedením resortu, zároveň je ministrem vnitra. Jurečka také řekl, že by očekával, že od pondělního rána čeští velvyslanci ve spojeneckých zemích vysvětlují situaci a žádají o konkrétní podporu. Hamáček dnes řekl, že jednají velvyslanci v zemích EU i NATO. Jurečka také poznamenal, že by měl Hamáček osobně jednat s partnery v Berlíně, Paříži či Londýně.

"Vláda by měla zažalovat jménem pozůstalých po obětech teroristického činu, ale i po těch, kteří byli materiálně poškozeni, u Evropského soudu pro lidská práva Ruskou federaci jakožto viníka celé situace a žádat kompenzace," řekla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Výbory vyzývají vládu k narovnání počtu diplomatů

Záležitosti se ve sněmovně věnoval v pondělí večer bezpečnostní výbor. V úterý se mimořádně schází nebo sešly také branný a zahraniční výbor i některé komise, které dohlížejí na činnost tuzemských tajných služeb.

Sněmovní výbor pro obranu vyzval vládu, aby narovnala počty diplomatů na české ambasádě v Moskvě a na ruském velvyslanectví v Praze. Odsoudil teroristické útoky ruských speciálních jednotek ve Vrběticích. Po Rusku chce omluvu, náhradu škody i odškodnění pro pozůstalé po obětech výbuchu ve vrbětických muničních skladech. Pro usnesení hlasovalo 14 členů výboru, jeden se zdržel. Po úterním uzavřeném jednání to novinářům řekla jeho předsedkyně Jana Černochová (ODS).

K vzájemnému narovnání počtů diplomatů na české a ruské ambasádě vládu vyzval i sněmovní branný výbor. Po Rusku chce omluvu.

Kvůli možné roli ruské tajné služby GRU v explozích skladu před více než šesti lety Česko vyhostilo o víkendu 18 ruských diplomatů. Rusko pokládá obvinění za absurdní a v odvetě musely z českého velvyslanectví v Moskvě odjet dvě desítky lidí.

Česko v souvislosti s tím uvažuje o dalších krocích. Vládní představitelé už oznámili, že ruský Rosatom nebude přizván k přípravným krokům výběrového řízení na výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Vyšetřovatelé pracují s verzí, že cílem útoku ve Vrběticích byl materiál určený k převozu do Bulharska, řekl v pondělí nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Exploze podle něho neměla nastat v Česku.