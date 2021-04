Ochromené zůstalo české velvyslanectví v Moskvě poté, co z něj bylo vyhoštěno 20 diplomatů. Ze strany Ruska šlo o reakci na podobný postup české vlády. Ta k tomu přikročila, když se ukázalo, že ruské tajné služby byly před sedmi lety zapojené ve výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Byť teď česká ambasáda nemá dostatek lidí, běžných cest Čechů do Ruska by se to podle ní nemělo dotknout. Poslanci a senátoři však volají po tom, aby Česko vyhostilo většinu či všechny ruské diplomaty v Česku. V takovém případě by se už nemuseli Češi do Ruska vůbec dostat.