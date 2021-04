Za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v říjnu 2014, při kterém zemřeli dva čeští občané, bylo nejméně šest agentů ruské vojenské rozvědky GRU. Patří mezi ně i velitel komanda 29155, jehož členové mimo území Ruska provádějí násilné akce. Zjistila to mezinárodní investigativní skupina Bellingcat ve spolupráci s Respektem, který dnes výsledky zveřejnil na webu. Česká vláda v sobotu oznámila, že za výbuchem stáli dva agenti GRU.

Na akci podle zjištění Bellingcatu osobně dohlížel velitel jednotky Andrej V. Averjanov, který v době jejího konání v utajení odjel do střední Evropy a do Moskvy se vrátil jen několik hodin po výbuchu ve Vrběticích. „V současné době se ví jen o dvou akcích, kterých se Averjanov mimo Rusko takto účastnil, což vzhledem k jeho vysokému postavení v GRU naznačuje, že musely být pro ruskou vládu důležité,“ píše Respekt. Jednou z akcí jsou právě Vrbětice. Podle analýzy komunikace má Averjanov přímé spojení na vedení GRU a vládnoucí administrativu.

K akci ve Vrběticích mělo podle zjištění Bellingcatu zřejmě dojít o něco dříve, ale z dosud nejasných důvodů byla odložena zhruba o týden. Někteří členové komanda přicestovali během roku 2014 do Česka přes sousední země a také z přípravné mise ve Švýcarsku. První dva členové jednotky přijeli odděleně již na začátku roku 2014. Nejdříve přiletěl 26. ledna 2014 do Prahy Sergej Fedotov, kterého v minulosti investigativní novináři identifikovali pod pravým jménem jako Denise Vjačeslavoviče Sergejeva. Jde o třetího útočníka na dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury v roce 2018. GRU se Skripala neúspěšně pokusila zabít novičokem.

Sergejev se z Prahy do Moskvy vrátil o týden později, 2. února 2014. Dva týdny po něm do Prahy přijel další člen jednotky Egor Gordienko, který zde zůstal týden a zemi opustil 24. února 2014. Sergejev a Gordienko o rok později společně odjeli do Bulharska.

Velitel jednotky Averjanov používal během operace Vrbětice fiktivní pas vystavený na jméno Andrey Overyanov. Do Evropy se dostal letem ruské společnosti Aeroflot, přistál ve Vídni 13. října 2014. Dva dny před tím přiletěl do Rakouska jiný člen jednotky Nikolaj Ezhov. Rovněž on cestoval pod fiktivním jménem. Ve stejné době jako Ezhov odletěli z Ruska do Evropy agenti Anatolij Čepiga s Alexandrem Miškinem, kteří přistáli v Praze. Na ruzyňském letišti se vykázali fiktivními pasy na jméno Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, jako povolání v nich měli uvedeno prodejce sportovní výživy. Během krátkého pobytu v Praze Čepiga zveřejnil na své tehdy fungující sociální síti fotografii z centra Prahy. V době, kdy se s Miškinem přesunuli na Moravu blíže vrbětickému skladu a bydleli v Ostravě v hotelu Corrado, si člen Ezhov pronajal v Rakousku auto. Hypotézou podle Bellingcatu a Respektu je, že Ezhov Averjanova půjčeným vozem vyzvedl ve Vídni a oba odjeli do Ostravy, kde se sešli s Čepigou a Miškinem, aby jim pomohli s přípravou celé akce.

Čepiga s Miškinem se do Vrbětic objednali e-mailem, který byl podle policejní expertizy zbaven všech metadat. To znemožňuje určit, odkud přesně byl odeslán. Povolení ke vstupu do Vrbětic jim provozovatel vydal na období od 13. do 17. října. Muniční sklad číslo 16 vybouchl 16. října v 9:25. Policie zatím nemá přímý důkaz, že do areálu oba muži fyzicky skutečně vstoupili, ale považuje tuto hypotézu za vysoce reálnou. V době, kdy Vrbětice explodovaly, nastupovali již Čepiga s Miškinem ve Vídni na let společnosti Aeroflot do Moskvy. Velitel jednotky Averjanov a Ezhov se týž den vrátili také do Vídně, píše Respekt.

Česká policie výbuch vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Poskytování informací v případu si vyhradilo Krajské státní zastupitelství v Brně. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v pondělí po jednání vlády novinářům řekl, že vyšetřovatelé pracují s verzí, že cílem útoku ve Vrběticích byl materiál určený k převozu do Bulharska. Podle něho výbuch muničního areálu ve Vrběticích není z právního hlediska prověřován jako trestný čin teroristického útoku. Trestní zákoník také nezná pojem státní terorismus, uvedl dnes Zeman na Twitteru.