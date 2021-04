Průměrný hrubý plat učitelů v loňském roce vzrostl na 44 202 korun. V meziročním srovnání si polepšili o 10,2 procenta, což je pomalejší tempo růstu než v předchozím roce. Proti roku 2017 jim nicméně hrubá částka na výplatních částkách stoupla o 40,1 procenta. Vyplývá to z informací, které ve středu poskytlo ministerstvo školství. Průměrná mzda v Česku stoupla loni podle údajů Českého statistického úřadu meziročně o 4,4 procenta na 35 611 korun měsíčně.

Průměrný plat nepedagogických pracovníků ve školství činil loni 24 625 korun. Proti předchozímu roku se zvedl o 13 procent, což je nejrychlejší tempo růstu za poslední roky. Ve srovnání s rokem 2017 byly loni platy nepedagogů ve školách vyšší přibližně o 40,6 procenta.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že platy ve školství vzrostou do roku 2021 na 150 procent jejich úrovně z roku 2017. To by mělo být kolem 47 tisíc korun. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) již dříve uvedl, že by učitelé v roce 2021 měli dostávat průměrně alespoň 45 tisíc korun. Nepedagogičtí zaměstnanci by měli mít v průměru přibližně 26 tisíc korun.

Rozpočet na platy vyučujících se v loňském roce zvedl meziročně o deset procent. Základ výdělků učitelů se navýšil o osm procent a zbytek peněz měl jít do nadtarifní části. Přibližně o deset procent měly narůst opět i příjmy nepedagogů. V regionálním školství loni podle ministerstva pracovalo zhruba 269 200 lidí, na jejichž platy šlo ze státního rozpočtu 119,1 miliardy korun. Jen učitelů bylo 145 800 a suma peněz na jejich výdělky činila 77,1 miliardy korun.

Od letošního ledna se platy ve školství znovu zvedly. Rozpočet na ně vzrostl meziročně o devět procent. Tarify učitelů se zvýšily o čtyři procenta, asi čtvrtina peněz by podle ministerstva měla jít na specializační či třídnické příplatky a zbytek na odměny. Platy nepedagogických pracovníků ve veřejných školách se mají navýšit o čtyři procenta. Resort letos hospodaří s přibližně 239,7 miliardy korun, což je zhruba o 14 miliard víc než loni.