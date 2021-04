Netěší mě, že česko-ruské vztahy procházejí velmi těžkou zkouškou, ale není to vina ČR. Ruskému velvyslanci jsem dnes oznámil, že:

Dáváme čas Ruské federaci do zítřka do 12:00, že umožní návrat všech našich vyhoštěných diplomatů zpět na velvyslanectví České republiky v Moskvě.