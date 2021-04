Je to poprvé, kdy Rusko takhle agresivně vystoupilo proti suverénní zemi a spáchalo teroristický čin na území jiného státu. Je to státem řízený terorismus. Takhle krize vejde do dějin. Věřím našim zpravodajským službám. Co se stalo v Česku, je závažnější než otrava Skripalových, nečekám ale, že reakce spojenců bude tak masivní, říká generál Petr Pavel.