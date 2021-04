České zdravotnictví stojí před několika zásadními úkoly. Je třeba ho upravit tak, aby bylo připravené na další epidemie. A to nejen ty virové. Výrazně roste počet seniorů i nemocí, které jsou se stářím spojeny. Náklady na tuto péči do pár let násobně stoupnou. Zvládne je stát pokrýt? Nebo je lepší se na dlouhodobou péči připojistit?

To jsou všechno témata na předvolební debatu Hospodářské komory o zdravotnictví, která proběhne on-line ve středu 28. dubna. Mediálním partnerem seriálu osmi předvolebních debat, které vyvrcholí v září tohoto roku, jsou Hospodářské noviny.

Mezi diskutujícími budou kromě zástupců politických stran kandidujících v parlamentních volbách známý epidemiolog Rastislav Maďar z poradní skupiny ministerstva zdravotnictví, dlouholetý ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek i šéf České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Debatu bude možné sledovat v tomto článku. Za politiky se zúčastní Olga Richterová (Piráti a STAN), Soňa Marková (KSČM), Vlastimil Válek (Spolu) či Jan Síla (SPD). V publiku zasednou byznysmeni a členové Hospodářské komory.