Český premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů, neboť ovládá svěřenské fondy, do nichž vložil svůj majetek. Konstatuje to závěrečná zpráva z auditu, který souvisí s dotacemi pro firmy z holdingu Agrofert. V pátek ji zveřejnila Evropská komise. Zpráva tak i po vyjádření českých úřadů potvrzuje dříve publikovaná zjištění. Dotace ze strukturálních fondů Evropské unie v celkovém řádu stamilionů korun, které dostaly firmy z holdingu od 9. února 2017, jsou proto podle závěru auditorů neoprávněné. Zpráva je konečná a Česko její závěry může napadnout již pouze u soudu. Babiš v pátek střet zájmů znovu odmítl.

Po zveřejnění dokumentu uvedl, že podle něj jde o účelový a zmanipulovaný audit uměle vyvolaný „profesionálními udavači“ z řad Pirátů. Předseda vlády doplnil, že novele zákona o střetu zájmů označované lex Babiš plně vyhověl a svou bývalou firmu Agrofert převedl do svěřenských fondů. „Vždy jsem dodržoval a dodržuji všechny právní předpisy,“ uvedl.

Podle auditorů je pro závěry zásadní, že Babiš jmenoval všechny činitele fondů, které může i odvolávat. „Pan Babiš tudíž oba svěřenské fondy ovládá a prostřednictvím těchto svěřenských fondů ovládá také skupinu Agrofert,“ konstatuje zpráva s tím, že premiér má přímý ekonomický zájem na úspěchu Agrofertu.

Podle zprávy byl ohrožen nestranný výkon Babišových vládních funkcí, neboť se podílel na rozhodnutích, která měla dopad i na Agrofert. Zároveň se podílel na rozhodování o tom, jak budou rozděleny unijní peníze v Česku.

Česko by proto podle závěrů auditu mělo vrátit dotace, které společnost neoprávněně získala z Evropského fondu pro rozvoj venkova a Evropského sociálního fondu po zmíněném datu, kdy začala platit novela českého zákona o střetu zájmů.

„Na všechny související výdaje již vykázané komisi na tyto operace by proto měla být uplatněna stoprocentní finanční oprava a související příspěvek z veřejných zdrojů u těchto programů by měl být rovněž zrušen,“ uvádí zpráva.

Pokud české úřady se závěry komise nebudou souhlasit a Česko odmítne vrátit peníze, bude se moci obrátit již jen na Soudní dvůr Evropské unie. O této možnosti již dříve hovořilo ministerstvo pro místní rozvoj.

Závěry auditu jsou podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky absurdní. Jde ale primárně o záležitost mezi Evropskou komisí a Českem, s Agrofertem nikdo žádné řízení nevedl, sdělil v pátek mluvčí ČTK. „Trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, příslušných pravidel a uzavřených smluv. Všechny dotační projekty byly schváleny úřady a také kontrolovány bez nálezu jakýchkoli zásadních závad,“ uvedl Hanzelka. Babiš, kterého mluvčí označuje jako někdejšího akcionáře, podle něj učinil vše, co po něm novelizovaný zákon o střetu zájmů požadoval.

Komise zahájila audit v roce 2018 na podnět protikorupční organizace Transparency International. Zpráva auditorů byla hotova koncem roku 2019 a od té doby probíhala komunikace mezi Bruselem a českými úřady, kvůli níž odmítala unijní exekutiva závěry auditorů zveřejnit. Některá média je však publikovala již dříve a tvrdila, že by Česko mělo do unijní pokladny vracet přes 400 milionů korun. Babiš dříve uvedl, že Česká republika žádné peníze Bruselu vracet nebude.

S osobou českého premiéra je spojen také druhý unijní audit týkající se zemědělských dotací pro Agrofert. K auditní zprávě, která je neveřejná, se začátkem dubna vyjádřilo české ministerstvo zemědělství. Komise by během několika měsíců měla zahájit smírčí řízení.

Podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka platí, že neoprávněně vyplacené dotace by měla bývalá Babišova společnost Agrofert vrátit, aby nehrozilo, že to zaplatí čeští poplatníci. Vládu ale sociální demokraté zhruba pět měsíců před sněmovními volbami opustit kvůli kauze nechtějí, a to vzhledem křehké stabilitě, řekl Hamáček ČTK. Piráti ani úřednická vláda by podle něj nebyli dobrým řešením.

Česká republika podle ministerstva pro místní rozvoj s hodnocením auditorů nesouhlasí. Přesto na základě požadavku Evropské komise ministerstvo pozastavilo předkládání žádostí o platbu u projektů, které označila za problémové.

Opoziční strany naopak vyzývají vládu, aby evropské dotace od Agrofertu začala vymáhat zpět. "Není možné, aby dotační byznys premiéra platili čeští daňoví poplatníci. A je potřeba konečně zastavit tento obrovský střet zájmů, který ČR i české občany poškozuje," uvedl na Twitteru předseda ODS Petra Fiala s tím, že i o tom budou říjnové volby, do kterých jdou občanští demokraté v koalici Spolu s TOP 09 a lidovci.

Piráti a STAN, se kterými nyní Spolu jedná o cestě k případnému zkrácení doby současné vlády, dnes vyzvou ministerstva a také na podnik Lesy ČR a společnost Čepro, aby přestaly porušovat zákon a začaly vymáhat nezákonně přidělené peníze daňových poplatníků.