Po několika odkladech začal Obvodní soud pro Prahu-východ řešit jednu z nejznámějších korupčních kauz posledních let, v níž na lavici obžalovaných zasedla elitní státní zástupkyně Dagmar Máchová. Spolu s ní stanuli před soudem za vynášení informací a korupci i tři bývalí policisté Radek Holub, Igor Gáborík a Vladimír Zmrhal. Pátým obžalovaným je celník Pavel Šíma.

Všichni vinu odmítají. „Moje povyprávění si s bývalým policistou rozhodně nedosahuje té úrovně, že jsou vynášeny informace. Myslím, že se to prokáže,“ uvedla Máchová před vstupem do soudní síně. Ta se rozhodla hájit sama. Navíc si stěžuje na to, že ji pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová již od ledna 2013 nechala odposlouchávat. Máchová je už více než čtyři roky postavena mimo službu a dostává polovinu platu.