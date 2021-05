Taky už vám přišel e-mail od šéfa, že „je načase, abychom se všichni zase sešli v práci“? Návrat do kanceláří bude ale po půl roce na home officu disciplína sama o sobě. „Tím, že jsme zůstali dlouho doma, se naše sociální inteligence omezila. Když sociální dovednosti netrénujeme, ztrácíme je,“ varuje psychoterapeut a kouč v oblasti HR Milan Pavlíček.

Rozhovor s ním je úvodem do nového seriálu Hospodářských novin, ve kterém budeme nabízet krátké praktické rady, jak návrat do kanceláří zvládnout v klidu a s noblesou. V pondělí, středu a pátek je najdete na našem webu pod názvem Zpátky v kanclu.

HN: Kdy je v situaci, kdy nejsou ještě zcela otevřené školy a školky, ideální říct zaměstnancům, kteří měli možnost zůstat na home officu, že by se měli vrátit do práce?

To je těžké říct. Máme za sebou poměrně dlouhé období různých uzavření a omezení, bylo by proto dobré, aby návrat do kanceláří byl postupný, a ne ze dne na den.

Firmy by si měly určit přechodné období, kdy kanceláře otevřou pro ty, kteří je potřebují, protože například potřebují přístup k nějakým dokumentům. V druhé fázi by měli mít možnost přijít do kanceláří lidé, kteří do nich chtějí, těší se na kolegy, společný oběd… Mezi těmito fázemi může být třeba 14 dní. A ve třetí fázi už říct, že by bylo fajn, aby se vrátili všichni, pokud to jde. Samozřejmě s ohledem na to, jak se paralelně otevírají další zařízení, jako například školy.