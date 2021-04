Současné zásoby testů ve školách stačí asi do konce příštího týdne. Jak se bude ve školách testovat dál, se zatím neví. Správa státních hmotných rezerv totiž v pondělí zrušila tendr na 5,6 milionu antigenních testů, protože ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky.

„Je to nepříjemná situace, kterou intenzivně řešíme. Promýšlíme veškeré možné způsoby překlenutí případné mezery v dodávce testů a věříme, že řešení nalezneme,“ uvedla na školském výboru náměstkyně ministra školství Roberta Plagy (za ANO) Pavla Katzová. Zároveň vyvracela informace o tom, že by si školy měly testy shánět samy. Ještě ve středu by podle Katzové měla Správa státních hmotných rezerv vyhlásit nové výběrové řízení na testy do škol.

Plaga však navzdory tvrzení náměstkyně Katzové po pondělním zasedání vlády řekl, že je to jedna z možností, aby si školy testy nakoupily samy, a že jim je poté ministerstvo školství proplatí. Ředitelé škol se proti tomu ohradili. „Odmítáme vykonávat činnosti, na které nejsme odborně vybaveni a které způsobila vláda svým chaotickým přístupem při organizování návratu žáků do škol,“ uvedla v prohlášení Asociace ředitelů základních škol.

Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška a Pavla Dřevínka, přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie, je na místě rozhodnout, zda je ještě vůbec potřeba v květnu děti testovat, vzhledem k ustupující epidemii a malému počtu nakažených. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) uvedl, že se ve školách i firmách bude na covid-19 testovat antigenními testy nejméně do konce května. Proto navrhuje, aby se pro školy zakoupily testy zatím jen do konce května. Případné prodloužení dál do června chce ministerstvo vyhodnotit do 7. května.

Na stole je také otázka, zda nevyměnit dva antigenní testy týdně za jeden test PCR. „V takovém případě bych byl pro testování v pondělí, které se ukazuje jako účinnější,“ uvedl na výboru Dušek, Dřevínek souhlasil.

Ministerstvo školství podle Katzové nyní připravuje opatření, které by umožnilo také proplácení PCR testů ve školách, nejen těch antigenních, jak je tomu nyní.

O případném ukončení testování ve středu kvůli nepodařenému tendru na nákup testů do škol jednal také krizový štáb. Jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že o tom musí rozhodnout ministerstvo zdravotnictví. Ve čtvrtek by o tom mohla jednat vláda.

Po čtrnácti dnech, kdy se do škol vrátili rotačně žáci prvních stupňů a předškoláci, se podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška ukázalo, že se „nic dramatického neděje“, tedy počet nakažených nadále klesá. „Je to pozitivní zpráva, epidemii se podařilo dostat pod kontrolu, po návratu do škol se nepotvrdil negativní efekt,“ uvedl Dušek na školském poslaneckém výboru. Děti podle dat ústavu nejsou hlavními eskalátory nákazy, přestože se i mezi nimi šíří.

K 27. dubnu se ve školách otestovaly dva miliony žáků, z nichž 1057 bylo pozitivních. Podle Duška tak testování není zbytečné, přestože antigenní testy nejsou tak spolehlivé jako PCR testy. Souvislost nákazy se školním kolektivem se podle něj prokázala u 657 dětí.