Po kauze Vrbětice by měly odejít desítky diplomatů zpět do Ruska, ale jejich rozvědné sítě podle Soukupa nezmizí. Jako příklad popisuje příběh IT firmy, která se měla podílet na hackerských útocích. Přes samotnou ambasádu jí diplomatickou poštou přicházelo vybavení, jinak pracovala zcela autonomně.