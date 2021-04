Od pondělí 3. května se budou moci do základních škol vrátit žáci druhého stupně v šesti krajích a hlavním městě. Kromě už dříve avizovaných Karlovarského, Královéhradeckého a Plzeňského kraje se pro ně otevřou školy i ve Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze. Budou mít takzvanou rotační výuku, při které se třídy střídají po týdnu ve škole a doma. Ve stejných krajích také budou moci chodit do školek všechny děti. Schválila to ve čtvrtek vláda, informovala mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ve zbytku Česka budou mít žáci druhého stupně nadále distanční výuku a školky budou navštěvovat jen předškoláci nebo děti zdravotníků a dalších vybraných profesí.

Ve třech regionech s nejnižším počtem nově nakažených koronavirem, tedy v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji, mohly všechny děti do školek začít chodit už toto pondělí.

Při postupném návratu žáků do škol postupuje ministerstvo nyní regionálně podle počtu nově nakažených na 100 000 obyvatel, klesnout musí pod 100 za posledních sedm dní. Celostátně je teď v ČR týdenní průměr výskytu koronaviru 146 případů na 100 000 obyvatel.