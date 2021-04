Facebook nebo Twitter mazáním příspěvků svých uživatelů svévolně omezují svobodu projevu. A měly by s tím přestat, myslí si poslanec Václav Klaus mladší (Trikolóra). Se skupinou dalších 33 vládních i opozičních zákonodárců proto předložil návrh zákona, podle kterého by mazání příspěvků mělo být trestné a vedle pokut by za něj hrozilo i vězení. Vláda Klausův nápad označila za přehnaný, poslanci ho ale ve čtvrtek poslali do druhého čtení.