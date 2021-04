V Česku ve čtvrtek přibylo 2216 potvrzených případů onemocnění covidu-19, nejméně ve všední den od konce září. Oproti stejnému dni předchozího týdne byl nárůst nižší o 413 případů. Zdravotníci ve čtvrtek aplikovali 72 843 dávek očkování proti koronaviru, nejvíc za den od začátku vakcinace. Plně naočkovaných je v Česku téměř milion lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Od začátku očkování koncem prosince bylo lidem podáno 3,09 milionu dávek vakcíny. Dosavadním denním rekordem bylo 72 490 dávek z 15. dubna. Více než 70 000 dávek aplikovali zdravotníci ještě 22. dubna. V obou případech to byl čtvrtek.

Od začátku epidemie loni v březnu testy potvrdily covid u více než 1,6 milionu lidí v Česku. Na 100 000 obyvatel připadalo ve čtvrtek 146 nových případů za sedm dní. Situace se ale v jednotlivých regionech značně liší.

Počty nově nakažených v Česku v posledních týdnech klesají. Od začátku dubna připadá v průměru 3137 případů na den, přičemž za posledních sedm dní je to 2179 nově nakažených za den. Březnový průměr byl 9660.

Za posledních sedm dní přibylo 143 nových případů covidu na 100 000 obyvatel. Počet covidových pacientů v těžkém stavu je nejnižší od 9. prosince.

Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný člověk, kleslo ve čtvrtek z 0,88 na 0,87. Pod zlomovou hodnotou jedna se drží 16. den v řadě.

Související Dnes Kolektivní imunita je cesta, nikoli cíl. Proč je slovenské očkování lidí od šestnácti let spíše výrazem zoufalství Dnes Komentář Martina Ehla Leckdo by mohl při této zprávě zastříhat ušima. Slovensko otevřelo registraci očkování proti covidu pro osoby starší šestnácti let. A Polsko...

Národní referenční laboratoř v pátek potvrdila tzv. indickou mutaci zatím u jednoho ze dvou podezřelých vzorků zachycených v Hradci Králové. U druhého vzorku výsledky nejsou k dispozici. ČTK to dnes řekla mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) v Hradci Králové Veronika Krejčí. Případ s podezřením na tzv. indickou mutaci, který byl nahlášen hradecké KHS v pátek 16. dubna, byl podle ní dobře vytrasován, nákaza se zřejmě nerozšířila. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v sobotu uvedl, že mutaci přivezla zřejmě studentka z Indie.

Podle Krejčí při vstupu na území ČR nedošlo k žádnému porušení v té době nastavených pravidel. „Podstatné je, že se následně podařilo onemocnění zachytit, izolovat nemocné a jejich rizikové kontakty. S postupujícím časem se i nadále zdá, že k dalšímu šíření onemocnění v souvislosti s tímto případem nedošlo,“ dodala mluvčí hradecké KHS.

Podle stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO) z tohoto týdne zatím o tzv. indické mutaci covidu-19 nejsou k dispozici bližší podrobnosti. WHO mutaci detailně sleduje a průběžně vyhodnocuje. Na základě současných poznatků se nepředpokládá, že by se průběh onemocnění s indickou mutací výrazně lišil od klasického průběhu.