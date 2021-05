Lidé ve věku 50 až 54 let se od středy budou moci registrovat k očkování proti covidu-19. Ve svém pravidelném videu na sociálních sítích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Doufá, že nejpozději od 1. června se budou moci začít registrovat všichni zájemci starší 16 let.

„Ve středu otevíráme registraci pro věkovou kategorii 50 až 54 let. Těchto lidí podle naší evidence je 690 000. Pokud to takhle půjde dál a dodávky budou fungovat, můžeme de facto každý týden otvírat další věkové kategorie po pěti letech. Doufám, že nejpozději 1. června otevřeme věkovou kategorii pro všechny,“ řekl Babiš.

V České republice se začalo očkovat koncem loňského prosince. Nejdříve přišli na řadu klienti domovů pro seniory a zdravotníci, postupně se přidávali i senioři nebo učitelé. V současné době je registrace k očkování otevřená pro všechny starší 55 let, přednost mají také mladší pacienti s vybranými nemocemi.

Od pondělí se spustí registrace pro takzvané pečující osoby, tedy lidi pobírající příspěvek na péči třetího nebo čtvrtého stupně. Připravuje se také očkování pracovníků vysokých škol. Někteří senioři registrovaní především u svých praktických lékařů však stále na očkování čekají.

Babiš poznamenal, že Česko objednalo celkově téměř 27 milionů dávek vakcíny, z toho 14 milionů od společností Pfizer/BioNTech, kterou je očkována většina populace.

Ukončené očkování proti nemoci-covid-19 má v republice po čtyřech měsících víc než milion lidí, k sobotnímu večeru přesně 1 009 631. Minimálně jednu dávku vakcíny dostalo přes dva miliony obyvatel, což je necelá čtvrtina populace starší 16 let.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) a pověřená hlavní hygienička Pavla Svrčinová mají podle Babiše připravit plán rozvolnění koronavirových opatření ve školách, sportu či v kultuře.

Průměrný přírůstek nakažených koronavirem za všední dny tohoto týdne byl zhruba 2500. Na 100 000 obyvatel v Česku nyní připadá 137 potvrzených případů covidu za sedm dní, o dva méně než předchozí den.

Pokles denních přírůstků pozitivních případů se podle Babiše pozitivně odráží i na zapojení hygieniků do trasování. "Každým týdnem je jich potřeba na trasování méně, hovory jsou daleko více zaměřené na zdroje nákazy a klastry a postupně se dostáváme pod 300 trasujících hygieniků denně. Trasujeme přes 90 procent pozitivních a 90 procent rizikových kontaktů," poznamenal premiér.