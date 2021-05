Lidé, kteří mají alespoň 14 dní po druhé dávce vakcíny proti covidu-19, se od úterý 4. května budou moci vracet z červených a oranžových zemí na takzvané mapě cestovatele bez testů na koronavirus či karantény. Na twitteru to v pondělí oznámil ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Podstoupit test na covid-19 před vstupem na území Česka je povinné už jen při návratu ze zemí spadajících do tmavě červené kategorie, tedy do území s nejvyšší mírou rizika. Patří do ní menší část členských států Evropské unie a také většina třetích zemí, mezi nimi Británie. Pro návraty ze zemí s vysokým a středním rizikem nákazy, tedy červené a oranžové kategorie zemí, se test před návratem do ČR aktuálně vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu.

Při návratu z červených zemí musí lidé podstoupit PCR test nejpozději pět dní po příjezdu, při příjezdu z oranžových států pak PCR či antigenní test ve stejném termínu. To už nebude platit pro očkované. Nejdříve pátý den po návratu je nutné test absolvovat při příjezdu z tmavě červených zemí. Do té doby musí být lidé v samoizolaci. Osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie, musí nosit 14 dní všude mimo domov respirátor, a to i ve venkovních prostorech.

Od pondělí mezi červená území patří Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko a Kanárské ostrovy. V oranžové kategorii jsou Finsko, Irsko, Island, Malta, Norsko, Portugalsko a Azorské a Baleárské ostrovy.