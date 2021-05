Řeku Bečvu na Zlínsku otrávily loni v září kyanidy, které podle znalce vytekly z kanálu z areálu bývalé Tesly Rožnov. Znalecký posudek, který si policie nechala vypracovat, podezřívá firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm, uvedl v úterý server iDnes.cz, který patří do vydavatelského domu MAFRA ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Firmě Energoaqua areál patří a provozuje tam i čistírnu odpadních vod.

Policie se odmítla k informacím týkajícím se otravy řeky Bečvy, které zpravodajský portál zveřejnil, podrobněji vyjadřovat. "V tuto chvíli to nebudeme komentovat. Posudek fyzicky ještě nemáme, od nás taková informace určitě neunikla," řekl v úterý policejní mluvčí Petr Jaroš.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

Energoaqua přiznala odpovědnost za znečištění Bečvy už v prosinci. "Čistili jsme laguny, do kterých obvykle přepouštíme vodu z čistírny, než jde do řeky. Vyplavil se sediment, který se ve středu dostal do Bečvy. Je ale biologického původu, jsou v něm například vodní rostliny, je to neškodná věc," uvedl tehdy pro HN ředitel Energoaquy Oldřich Havelka. Ten se přihlásil i k odpovědnosti za předchozím dvěma znečištěním na podzim.

Mezi podezřelými z úniku byla i chemička Deza ze svěřenského fondu založeného premiérem Babišem. Firma uvedla, že zcela jistě není původcem úhynu ryb. Z možného podílu na havárii chemičku vyloučila i Česká inspekce životního prostředí a policie.

