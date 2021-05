Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) začala prověřovat možné úniky z vyšetřování kauzy výbuchů muničního skladu ve Vrběticích. „Ke kauze Vrbětice jsme obdrželi několik podnětů, kterými se zabývame, a to v úzké součinnosti s Policií ČR a se soustavou státního zastupitelství. Do ukončení vyhodnocení materiálů nicméně nebudeme poskytovat bližší informace,“ sdělila na dotazy HN mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

HN se konkrétně ptaly na informace, které ve svém nedávném projevu v TV Prima uvedl prezident Miloš Zeman. Šlo například o to, že majitel firmy Imex, jejíž munice v roce 2014 ve skladu vybuchla, podle Zemana odmítl výpověď na detektoru lži. Dále prezident řekl, že neexistují důkazy, podle nichž by ruští agenti byli ve vrbětickém muničním skladu. Vyšetřovací verze jsou navíc podle Zemana dvě, a to nejen že výbuch způsobili ruští agenti, ale i že nastal v důsledku neodborné manipulace lidí z Imexu s výbušným materiálem.

Související Před 9 min Hamáček si naběhl sám. Silné a slabé stránky obhajoby předsedy ČSSD v kauze Vrbětice a zrušené cesty do Ruska Před 9 min Vážným pochybnostem kolem cesty do Ruska čelí vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Návštěvu Moskvy plánoval v dubnu, nakonec ji ale...

Premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ale následně popřeli, že by vyšetřovací verze byly dvě. Podle nich se šetří už jen verze s účastí ruských tajných agentů, o nichž oba politici informovali veřejnost minulý měsíc.

Podnět GIBSu, aby zjistila, jak se prezident k informacím dostal, dal například právní zástupce Imexu Radek Ondruš. Podle něj prezident řekl, že se před svým projevem setkal s policejním prezidentem. „Dali jsme podnět, ať se to prověří. Policejní prezident podle našeho názoru nemá mít přístup do živého trestního spisu,“ řekl HN Ondruš.

O prověření, odkud Zeman čerpal detaily o vyšetřování případu Vrbětic, veřejně žádali i opoziční politici. Podle senátorského klubu Starostů by měly bezpečnostní složky sdělit, zda prezident Miloš Zeman v projevu ke kauze Vrbětice porušil ochranu utajovaných skutečností, a vyzradil tak tajné informace cizím mocnostem.

Také podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) Zeman v projevu zveřejnil údaje z živého spisu, čímž ohrozil vyšetřování i bezpečnost ČR. Některé informace k případu naopak nezmínil. Zemanův projev podle něho využívají k argumentaci ruská prorežimní média i dezinformační weby.