Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) podle poslaneckého klubu ČSSD v kauze výbuchů ve Vrběticích konal veškeré kroky ve prospěch země a občanů ČR. Novinářům to ve středu řekl statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. Strana podpoří pokračování uzavřené schůze sněmovny, kterou poslanci v úterý nedokončili. Sociální demokraté ostře kritizují, jak se na jednání za zavřenými dveřmi chovali opoziční poslanci. Místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová úterní schůzi označila za cirkus a blamáž a řekla, že se za ni stydí.

K debatě by se měla sněmovna vrátit ve středu po schvalování stavebního zákona nebo po odpolední mimořádné schůzi k některým ekonomickým předlohám. Dolní komora o tom rozhodla při úpravách programu schůze na návrh ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Kláry Dostálové (ANO).

Seznam Zprávy s odkazem na své zdroje uvedly, že Hamáček chtěl do Moskvy vyrazit s plánem „vyměnit mezinárodní skandál“ kolem Vrbětic za dodávky Sputniku V a možnost, že by se v Praze uskutečnil summit amerického a ruského prezidenta. Hamáček to odmítá, podle Onderky za ním stojí celý poslanecký klub. „Klub je přesvědčen, že předseda ČSSD a vicepremiér konal veškeré kroky ve prospěch ČR a občanů,“ řekl Onderka.

Sněmovna záležitost projednávala v úterý za zavřenými dveřmi asi hodinu a půl bez výsledku. Někteří poslanci hovořili poté o tom, že debata přerostla ve vzájemné osočování, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prohlásil, že se za ni styděl. Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová kritizovala hlavně představitele TOP 09 a ODS, nepadaly podle ní žádné argumenty. „Byla to blamáž pro ty, kdo tu schůzi svolali,“ řekla. Hovoří také o šarádě a cirkusu.

ČSSD podpoří také to, aby uzavřené jednání pokračovalo. Chce, aby se ke slovu na rozdíl od úterý dostali přizvaní šéfové tajných služeb, žalobce Zeman a policejní prezident. Pokud zvládnou dorazit, je podle Onderky na sněmovně, na jakou dobu mimořádný bod zařadí. Sociální demokraté také kritizují práci serveru Seznam Zprávy. „Článek není ozdrojovaný a je plytký,“ konstatoval místopředseda bezpečnostního výboru Jan Birke (ČSSD).

Zpráva podle něj nahrála Moskvě, přitom dosud byla práce tajných služeb i exekutivy excelentní. „Vše jsme znehodnotili a zpochybnili,“ kritizoval Birke. Šéf zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) řekl, že postup ČR chválili i spojenci. „Včera (v úterý) létaly v Moskvě zátky šampaňského a kaviár prohýbal stoly,“ konstatoval Veselý.