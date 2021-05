Jednání poslanecké sněmovny za zavřenými dveřmi ve středu odpoledne nepřineslo žádné nové světlo do kauzy kolem plánované cesty ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka do Moskvy. Poslanci si pozvali šéfy tří tajných služeb, a to Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství. Ptát se jich chtěli na jednání z poloviny dubna s Janem Hamáčkem.

Server Seznam Zpráv s odkazem na své zdroje totiž uvedl, že Hamáček chtěl vyrazit do Ruska s plánem „vyměnit mezinárodní skandál“ kolem exploze muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku za dodávky vakcíny Sputnik V a uskutečnění summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Hamáček to ale popírá.