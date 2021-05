Školy ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině se v pondělí přidají ke zbývajícím krajům v rotační výuce na 2. stupních základních škol a k plné výuce v mateřských školách. Vláda však podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) zvažovala i možnost, že by se obchody a školy v některých okresech těchto krajů neotevřely.

Při postupném návratu žáků do škol postupuje ministerstvo regionálně podle počtu nově nakažených na 100 000 obyvatel, v předpovědi musí klesnout pod 100 za posledních sedm dní.

Vláda ve čtvrtek také rozhodla, že školám bude ministerstvo školství kompenzovat výdaje na přesnější PCR testy 200 korunami na test. Na podporu PCR testování dostal resort sto milionů korun. Testy žáků, studentů a zaměstnanců škol bude proplácet zpětně.

Krok podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) směřuje k většímu používání přesnější metody testování. Předpokládá, že cenu testů ovlivní i možnost laboratorní analýzy více vzorků dohromady. O nahrazení ve školách nyní používaných antigenních testů usilují některé kraje. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) uvedl, že o využití PCR testů vláda uvažuje i při plánování pravidel pro konání letních táborů.

Dosavadní zásoby antigenních testů ve školách by podle Plagy měly vystačit do konce příštího týdne, k dispozici jsou pak testovací sady v krajských pobočkách pedagogického institutu. „Školy vědí, že se mají obracet na krajské pobočky Národního pedagogického institutu, pokud se dostanou do tísně,“ uvedl. Výsledky opakované státní zakázky očekává v pondělí. Výběrová komise výsledky tendru vyhodnotí v neděli po 10:00, na kdy byla stanovena uzávěrka soutěže.

Celostátně je nyní v ČR týdenní průměr výskytu koronaviru zhruba 120 případů na 100 000 obyvatel. Školy v Česku se kvůli epidemii zavřely 1. března, výuku na dálku měla většina už řadu týdnů předtím. Prezenčně byly možné individuální konzultace. Od 12. dubna se otevřely školky pro děti zdravotníků a dalších profesí a pro předškoláky. Žáci prvního stupně základních škol se začali střídat po týdnech v rotační výuce. Bez ní se učí školáci z malých škol do 75 dětí a žáci speciálních škol.

Vláda také rozhodla o tom, že od pondělí 10. května se otevřou muzea, galerie a památky i ve zbylých krajích České republiky, kde dosud nebyly přístupné veřejnosti. Nebudou se ale nadále moci konat skupinové prohlídky, což se týká především památkových objektů. První výraznější rozvolňování v kultuře by podle ministra mohlo nastat od 24. května. Jeho podmínky ale neupřesnil.

Arenberger ve čtvrtek uvedl, že se pro kulturní akce pořádané uvnitř počítá s maximální kapacitou 50 procent sedících diváků. „Čísla zatím nechci zveřejňovat, myslím, že jsou přijatelná pro všechny účastníky,“ uvedl. Pravidla pro pořádání akcí v letních měsících by podle něj měla vláda oznámit zřejmě příští týden.

Pro rozvolňování opatření v kultuře mají vlastní harmonogram ministerstvo kultury i ministerstvo zdravotnictví a výrazně se liší. MZd navrhovalo mnohem přísnější podmínky, proti nimž ministr kultury Lubomír Zaorálek v minulých dnech ostře protestoval.

Podle informací ČTK by se současná jednání měla vést spíše nad návrhem vypracovaným ministerstvem kultury, který uvažoval právě s termínem 17. května pro první možná představení uvnitř za využití maximálně 50 procent sedících diváků, přičemž největší počet diváků by byl 500. Venku by se pak od stejného termínu mohla podle návrhu MK naplnit kapacita na 60 procent s maximálním počtem 1000 diváků.

Změnu vláda schválila i v případě lázeňské péče. Do lázní budou moci podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) odjíždět nově všichni samoplátci, kteří mají indikovaný zdravotní problém. Prokážou se testem či očkováním, řekl.