Vicepremiérovi Janu Hamáčkovi (ČSSD) se stále nepodařilo vysvětlit plánovanou cestu do Moskvy. Kauza, která podle opozice mohla být i vlastizradou, tak dál zvyšuje napětí v už tak vyhrocené politické atmosféře.

Ze čtvrtečního setkání se šéfem Vojenského zpravodajství Janem Berounem si poslanci odnesli následující závěr. Hamáček skutečně plánoval do Moskvy jet, neměl ale v úmyslu vyměnit kauzu výbuchů ve Vrběticích za ruské vakcíny Sputnik V proti koronaviru. Záležitost projednávali na mimořádném zasedání sněmovní komise, která činnost zpravodajců kontroluje. Berouna se ptali na obsah schůzky, kterou vicepremiér kvůli svému plánu svolal v polovině dubna.

„Jsem přesvědčený, že Hamáček chtěl jet do Moskvy,“ řekl po jednání předseda komise Vít Rakušan (STAN). Utvrdily ho v tom informace, které šéf rozvědky poskytl. Stejný názor má i místopředsedkyně komise Jana Černochová (ODS). Detaily ale neuvedli, protože jednání probíhalo v utajeném režimu. Beroun však podle nich nepotvrdil, že by součástí plánované cesty měla být výměna dodávek vakcíny za ututlání kauzy výbuchů ve Vrběticích. V roce 2014 tam explodoval muniční sklad, o život přišli dva lidé. „Na základě informací, které mám, můžu s čistým svědomím říct, že si nemyslím, že by Hamáček jel vekslovat s Ruskem,“ prohlásila Černochová.

Hamáček s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v sobotu 17. dubna oznámili, že české tajné služby mají důkazy o zapojení ruských agentů do výbuchů. Server Seznam Zprávy tento týden napsal, že dva dny před oznámením uspořádal Hamáček schůzku na ministerstvu vnitra, kde přednesl plán na cestu do Moskvy. Podle serveru chtěl vyměnit mezinárodní skandál související s útokem za dodávky vakcíny Sputnik V a za možnost, že by se v Praze uskutečnil summit amerického prezidenta Joea Bidena a ruského Vladimira Putina.

Hamáček tvrzení odmítá. Do Moskvy prý jet nechtěl. Šlo jen o zastírací manévr, aby do Prahy mohl přicestovat český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka. Na Seznam Zprávy prý podá trestní oznámení a bude žádat odškodnění. Na schůzku kromě Pivoňky a Berouna dorazil i ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, policejní prezident Jan Švejdar a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Poslanci od nich teď zjišťují, zda lže Hamáček, nebo Seznam Zprávy.

Ve čtvrtek kauzu řešila i komise pro kontrolu Bezpečností informační služby. „Ředitel Michal Koudelka řekl, že žádné informace o Hamáčkově cestě do Moskvy nemá,“ popsal předseda komise Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). O informaci o cestě se Koudelka prý nedoslechl ani na jiném jednání. „Na druhé schůzce už se řešilo, jak se budou ruští agenti vyhošťovat,“ dodal Bělobrádek.

Jednoznačné důkazy o skutečném cíli Hamáčkovy cesty zatím nikdo nepředložil. Věcí se ve čtvrtek začala zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu. Vyšetřování je na začátku, takže policejní prezidium nesdělilo bližší informace.

Opoziční poslanci dál žádají, aby Hamáček své úmysly vysvětlil. „Budeme usilovat o další projednání na poslaneckých výborech, využijeme možnost interpelací, případně to budeme chtít znovu zařadit jako bod na jednání sněmovny,“ řekl předseda lidovců Marian Jurečka. S partnery z koalice Spolu chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Příští týden koalice oznámí, jaké kroky podnikne.

K hlasování o nedůvěře ale potřebuje 50 podpisů, ve sněmovně má pouze 40 zástupců. Druhý největší opoziční blok, Piráti a STAN, hlasování o nedůvěře nepodporuje. „O tom bychom se měli bavit, až budou všichni Rusové z ambasády pryč,“ připomněl Rakušan, že do konce května má z Prahy odjet 63 ruských diplomatů a pracovníků ambasády.