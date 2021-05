Ve čtvrtek dostalo v Česku očkování proti nemoci covid-19 nejvíce lidí v jednom dni od začátku vakcinace. Očkováno bylo 81 753 lidí, informoval v pátek na Twitteru premiér Andrej Babiš (ANO). Počet podaných dávek vakcín tak byl podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví zhruba o 3800 vyšší než minulý čtvrtek, kdy byl dosavadní rekord.

V ČR se začalo očkovat koncem loňského prosince a od té doby bylo podáno asi 3,42 milionu dávek a plně očkováno je přes milion lidí.

Počty očkovaných v poslední době kolísaly, tento týden se držely kolem 70 000 podaných dávek vakcíny denně, přičemž ve středu byl zaznamenán třetí nejvyšší počet aplikovaných injekcí s vakcínou. Dostalo ji přes 76 000 lidí.

Dobré ráno všem, včera se naočkovalo 81 753 lidí, což je rekord. O2 universum očkuje od zítřka 3 500 lidí denně, i o víkendu. Na 9.5. je ještě volných 600 míst a od pondělí 1 000 míst. Tak se, prosím, registrujte a rezervujte, jde to rychle 👍 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 7, 2021

V Česku se očkuje čtyřmi vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Na 78 procent dávek bylo od Pfizer/BioNTech. Vakcínu Johnson & Johnson, u níž se na rozdíl od ostatních používá jen jedna dávka, zatím dostalo přes 10 000 lidí, to představuje 0,31 procenta ze všech podaných dávek.

Denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 byl ve čtvrtek podruhé za sebou pod dvěma tisíci. Testy prokázaly 1559 nově nakažených, o 670 méně než před týdnem. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Od loňského března se nákaza v zemi potvrdila u více než 1,6 milionu lidí. Z toho 29 608 pacientů s potvrzenou nemocí covid-19 zemřelo.

Denní nárůsty počtu nově nakažených několik týdnů klesají, ještě na počátku března dosahovaly téměř k 17 000. Ve středu se poprvé od konce loňského září dostal nárůst pod dva tisíce za všední den. O víkendech se sice počty nově nakažených v posledních týdnech dostaly i pod 1000, o volných dnech se však mnohem méně testuje.

Počet nových případů covidu-19 za týden v Česku k pátku klesl na 111 na 100 000 obyvatel, což je o sedm případů méně než předchozí den. Tímto údajem se nyní vláda řídí při uvolňování protiepidemických opatření.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) oznámil, že se budou moci znovu začít konat školy v přírodě. K jejich opětovnému povolení by mohlo dojít od 31. května. Za jakých podmínek to bude možné, bude muset určit hygienická služba a ministerstvo zdravotnictví. Plaga to v pátek ráno řekl v rozhovoru s Radiožurnálem.

„Pevně věřím, že pravidla a podmínky, za kterých se školy v přírodě mohou konat, dokáže ministerstvo zdravotnictví dát ve velmi krátké době, v řádu jednoho týdne, dohromady,“ uvedl Plaga. Ministr o tom s resortem zdravotnictví jedná.

Školy v přírodě jsou od 14. října loňského roku znovu zakázané. Ministerstvo pro místní rozvoj začalo letos v únoru provozovatelům proplácet podporu za neuskutečněné školní pobyty z programu COVID školy v přírodě. Zájemci mohli o podporu žádat od prosince do 12. února. Na pomoc bylo připraveno 65 milionů korun. Určena byla za neuskutečněné pobyty mezi loňským 25. květnem a 29. červnem.