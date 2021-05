S postupným rozšiřováním věkových skupin, které se už mohou přihlásit o vakcínu proti covidu, se čím dál častěji do každodenní konverzace vkrádá otázka: „Už máš termín?“ K očkování se od středy mohou registrovat lidé nad 50 let, od té příští by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mělo dojít i na ty, kterým už bylo 45. To, kdy přijdou na řadu, zásadně ovlivní očkovací místo, které si vyberou v rezervačním systému.

Tempo očkování ovlivňuje denní kapacita daného místa, dodávky vakcín a způsob, jakým je jednotlivé kraje přerozdělují. Když někomu přidělený termín přijde příliš vzdálený, nebo na něj dokonce stále ještě čeká, může zkusit štěstí jinde. V rezervačním systému lze vybrané místo změnit.

Ke čtvrtečnímu večeru zdravotníci lidem podali přes 3,5 milionu dávek, kompletní očkování má za sebou více než milion lidí. V tomto týdnu denní počet podaných dávek postupně rostl a dostal se až na čtvrtečních 81 753, což je prozatím rekord.

Z dat, která Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) průběžně aktualizuje na webu Ockoreport.uzis.cz, lze vyčíst, že více termínů rozdělují velkokapacitní centra. Na menších místech bývá fronta.

V Praze se na začátku května otevřelo Národní očkovací centrum v libeňské hale O2 universum a má podle údajů ÚZIS kapacitu denně podat až šest tisíc dávek. Ve druhé polovině června by to mělo být ještě o tisícovku víc. Zatím ale kapacita není zcela využitá. V centru se očkuje sedm dní v týdnu, od osmi ráno do osmi večer.

Největším propagátorem libeňského centra je premiér Andrej Babiš, který v pátek ráno na Twitteru uvedl, že od soboty bude centrum očkovat 3,5 tisíce zájemců denně. „Na 9. 5. je ještě volných 600 míst a od pondělí 1000 míst. Tak se prosím registrujte a rezervujte, jde to rychle,“ vyzval předseda vlády veřejnost.

Centrum v libeňské hale v posledních sedmi dnech přidělilo termín více než 31 tisícům lidí, dalších 85 na něj ještě čeká.

V Praze jsou ale také místa, která za posledních sedm dní nepřidělila termín nikomu. Příkladem je třeba Asociace samaritánů na Letišti Václava Havla, která na webu ÚZIS zájemcům doporučuje, aby si vybrali jiné místo, nechtějí-li na vakcínu čekat. „V současné době jsou ministerstvem zdravotnictví preferována při distribuci vakcín velká očkovací centra,“ píše asociace s tím, že na menší místa by se mělo dostat na konci května.

V Jihomoravském kraji, který má čtvrtý nejvyšší počet obyvatel, je 15 očkovacích míst. Největší je centrum na brněnském výstavišti, které má na webu ÚZIS uvedenou až sedmitisícovou maximální denní kapacitu. V reálu se od pondělka zvedla na tři tisíce denně. Za posledních sedm dní sem termín obdrželo přes 17 tisíc lidí, necelých šest stovek stále čeká.

Termíny se v kraji rozdělují rovnoměrněji než v Praze. I to nejmenší místo s maximální kapacitou sto lidí denně, které je na webu uvedené jako Zdravotníci SurGal, za posledních sedm dní přidělilo termín více než pěti stovkám lidí.

Naproti tomu v Moravskoslezském kraji svítí nula u čtyř míst z celkových dvaatřiceti. Například v Lázních Darkov v Karviné je od začátku dubna centrum, které by zvládlo i 800 očkování denně. Chybí mu ale vakcíny. Ředitelka lázní Pavlína Filipi na základě informací z kraje odhaduje, že ampulky dorazí ve druhé polovině května.

Část lidí preferuje navštívit kvůli vakcíně svého praktického lékaře. Praktici se do očkování oficiálně zapojili na začátku března. Dodávky vakcín ale váznou i zde. Někteří lékaři proto svým pacientům, hlavně ohroženým seniorům, radí, ať se zkusí přehlásit do velkokapacitního centra.

Do ordinací praktiků je určená vakcína od firmy AstraZeneca, která se potýká s výpadky, a část si navíc nechávají větší očkovací místa pro druhé dávky, a dále jednodávkový Johnson & Johnson. Ten do Česka začal proudit teprve ve druhé polovině dubna a zatím ho dostalo necelých 13 tisíc lidí.

Během května by podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) měly do Česka dorazit skoro tři miliony dávek – 2,3 milionu od Pfizer/BioNTech, přes 350 tisíc od Moderny, 100 tisíc od AstraZenecy a 91 200 od Johnson & Johnson.