Od pondělka se v celém Česku opět otevřely všechny zbývající obchody a některé další provozovny služeb, které byly dosud uzavřené kvůli epidemii nemoci covid-19. Kromě maloobchodu se mohly otevřít třeba opravny obuvi, autobazary, autosalony, lanovky, solária, hodinářství, zlatnictví či truhlářství nebo cestovní kanceláře. Vláda restrikce uvolňuje na základě šesti balíčků. Řídí se počtem nakažených koronavirem za sedm dní na 100 tisíc obyvatel.

Před některými prodejnami se před jejich otevřením tvořily fronty, například před řetězcem Ikea. Fronty byly v Praze jak před prodejnou na Černém mostě, tak na Zličíně. Po otevření se situace zklidnila a fronty se netvoří. Řetězec zároveň – stejně jako někteří další prodejci – na svých webových stránkách ukazuje, jak zaplněné jednotlivé prodejny jsou. Podle vládního nařízení totiž smí v prodejnách všech obchodů být jen jeden zákazník na 15 metrů čtverečních.

Zájem mezi zákazníky je zejména o obchody s oblečením a obuví. „Na internetu si boty nekoupím, do obchodu půjdu hned, jak se dostanu z práce,“ svěřila se HN Petra Linhartová z Prahy. Vyšší zájem o nákup bot osobně v obchodě si uvědomují i prodejci.

„Víme, že zákazníci potřebují poradit a že mnoho z nich si obuv přes internet koupit netroufalo,“ řekla před otevřením obchodů marketingová manažerka obuvní firmy Baťa Denisa Jandová. „Lidé ale teď nejsou zvyklí chodit nakupovat. Není ani taková fluktuace lidí ve městech,“ doplnila s obavami. „Fungujeme, ale nedotáhneme pochopitelně tržby, které by byly za normálního provozu,“ popisuje Jandová s tím, že na rozvolnění jsou připraveni. „Nachystali jsme promo akce, nové výlohy, lidé se už také ptají po novinkách a po jarní kolekci,“ dodává.

Jiné obchody, jako je například řetězec Marks&Spencer, lákají zákazníky na slevy. Ten zákazníkům rozeslal zprávu, ve které láká na až pětadvacetiprocentní slevy na oblečení.

V centru Prahy, na Václavském náměstí a v ulici Na Příkopě, je plno ve všech obchodech. V drtivé většině z nich se zákazníci střídají postupně. „Od rána tu je plno, ale fronty nejsou. Větší zájem čekáme až odpoledne, až půjdou lidi z práce,“ říká jedna z prodavaček obchodního řetězce H&M.

O poznání jiná je situace před obchodem s oblečením Zara. V jednu chvíli před ním stála fronta více než dvaceti lidí. „Čekám tu určitě víc jak 15 minut. Je to můj oblíbený obchod, po internetu v něm nakoupit nejde moc dobře. Radši si počkám,“ vysvětluje čekání na ulici jedna ze zákaznic.

V olomoucké obchodní galerii Šantovka očekávají s uvolněním jednoznačný nárůst návštěvnosti. „Bedlivě sledujeme vývoj maloobchodu na Slovensku, kde návštěvnost po rozvolnění rapidně vzrostla,“ podotýká mluvčí galerie Petr Hlávka. „Doufáme, že scénář bude stejný i u nás,“ říká. V libereckém obchodním centru Nisa byl kolem desáté hodiny o nakupování nadprůměrný zájem. Lidé se ale rovnoměrně rozprostřeli a v každém obchodě byly jen jednotky zákazníků. Jedinou výjimkou byl obchod s oblečením NewYorker, kde nestačila ani kapacita 95 zákazníků. Tvořily se tak fronty převážně mladých, z nichž každý musel čekat na vpuštění přibližně deset minut. Z maloobchodních prodejen dosud mohly mít otevřeno jen vybrané obchody jako potraviny, lékárny, drogerie, optiky, obchody s dětským oblečení a obuví nebo květinářství. Z provozoven služeb mohly fungovat například zámečnictví, čistírny nebo autoservisy, k nimž se předchozí pondělí po nuceném uzavření na několik měsíců přidaly manikúry a pedikúry, kadeřnictví a kosmetické či masážní salony.

Zatím zůstávají stále uzavřené vnitřní prostory restaurací, bary, fitness centra, bazény či ubytovací služby mimo pracovní cesty. Související Dnes Test z hokeje ve skautu neplatí. Návrat dětí do kroužků komplikuje testování, některé se ani neotevřou Dnes V úterý se členové turistického oddílu z Prahy 3 konečně setkají naživo venku. Bude to poprvé od prosince, kdy se protiepidemická pravidla... Návrat žáků a zmírnění nutnosti roušek Zmírňují se také pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest venku. Od pondělka je bude nutné nosit ve venkovních prostorách jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti.

Postupně se také vracejí žáci a studenti do škol v jednotlivých regionech podle epidemické situace v daném kraji. V pondělí se k ostatním regionům Česka přidají školy ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině v rotační výuce na druhém stupni základních škol a k plné výuce v mateřských školách. Obnoví se také klinická a praktická výuka vysokých škol.

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) vláda zvažovala, že se v pondělí obchody a školy v některých okresech Vysočiny, Zlínského a Jihočeského kraje, kde je epidemická situace horší, neotevřou. Kabinet ale nakonec uznal, že okresy jsou velmi malé jednotky a mobilitu významně nezvýší. Řada lidí dojíždí stejně do školy nebo do obchodu mimo okres, kde žije. Vláda tedy schválila, že školy, obchody a další služby se otevřou v celém Česku.

V pondělí se otevřou i muzea, galerie a památky ve zbylých krajích, kde dosud nebyly přístupné veřejnosti. První výraznější rozvolňování v kultuře by podle Arenbergera mohlo nastat od 24. května. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) dříve uvedl, že venkovní akce s účastí až 700 sedících diváků a vnitřní akce s účastí až 400 diváků by se mohly konat už od 17. května, pokud to v pondělí schválí vláda.

MeSES radí: Nerozvolňujte příliš

Poradní Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) doporučuje vládě nepřidávat do příští vlny zmírnění protiepidemických opatření další změny. Návrh balíčku číslo 4, na který by mělo dojít při týdenním počtu 75 případů na 100 tisíc obyvatel, byl otevřít zahrádky, hromadné akce venku a ubytování při snížené kapacitě. Za určitých podmínek skupina souhlasí i s ukončením rotační výuky od 17. května, kterou žádal premiér Andrej Babiš (ANO), ale jen na základních školách. Informovala o tom dnes v tiskové zprávě.

„Rozvolnění od 10. května pravděpodobně způsobí růst mobility, je proto žádoucí vyčkat s dalšími změnami do té doby, než bude patrné, jak velký tento efekt bude,“ uvedla skupina. Podle ní je třeba vyhodnotit jeho vliv za deset až 14 dní. Vláda ale už dříve avizovala, že by k této vlně zmírnění opatření mělo dojít zřejmě 17. května.

Premiér minulý týden uvedl, že bude žádat obnovení běžné výuky ve školách včetně středních také od příštího pondělí. Skupina MeSES souhlasí, že by se mohla rotační výuka, tedy týden ve škole a týden z domova, ukončit pro ty skupiny dětí, které mají za sebou nejméně dva týdny v rotačním režimu. Podmínkou by bylo také testování antigenními testy dvakrát týdně nebo PCR jednou za dva týdny.

Zároveň by podle ní neměla končit v krajích, kde je incidence vyšší než 100 případů na 100 tisíc obyvatel za sedm dní a reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších lidí, kteří se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, se tam dlouhodobě nedrží pod hodnotou jedna.

Podmínka stovky případů by tak zatím vylučovala otevřít v běžném režimu školy na Vysočině, v Moravskoslezském, Zlínském, Jihočeském a Ústeckém kraji. Reprodukční číslo bylo v minulých dnech nad hodnotou jedna v Karlovarském kraji, kde se objevilo větší ohnisko. Do středních škol by se studenti měli podle MeSES vrátit nejdříve na rotační výuku.

Hromadné akce radí MeSES v květnu a červnu povolit jen venku a pro sedící diváky. Sedadla musí být číslovaná, aby hygienici mohli trasovat kontakty nakažených. V maximální míře by se také podle nich mělo využívat potvrzení o očkování, negativním testu nebo nákaze prodělané v posledních 90 dnech.

Fronta před pražskou Zarou u Václavského náměstí. Foto: Karolina Bulisová