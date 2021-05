Na táborském zimním stadionu si poslední zájemci o vakcínu proti covidu vyhrnou rukáv tuto sobotu. Pak se v hale začne chystat led na novou hokejovou sezonu. Očkovací centrum se přesune do menší sportovní haly Kvapilova, byť jeho kapacita by měla podle města zůstat stejná.

Dochází k tomu ve chvíli, kdy očkování v Česku nabírá na tempu a o vakcíny se mohou hlásit stále mladší ročníky. Očkovací centra se proto tedy hned tak neuzavřou. S tím, jak se uvolňují epidemická opatření, by se ale do hal a arén rádi vrátili sportovci. Kraje tak začínají přemýšlet o tom, jak strukturu očkovacích míst upravit. Očekává to od nich i premiér Andrej Babiš (ANO).