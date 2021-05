Letos v březnu zemřelo v Česku podle předběžných údajů zhruba 16 600 obyvatel. Je to dosud nejvíc úmrtí za jediný měsíc od doby, kdy se tyto údaje evidují, informoval v úterý Český statistický úřad (ČSÚ). Úmrtnost nejstarších seniorů ve věku nad 85 let se ale oproti průměru výrazně snížila. Březnový počet zemřelých přesáhl dosavadní maximum z letošního ledna, kdy se Česko potýkalo s další vlnou epidemie koronaviru.

„Březen stanovil nové měsíční maximum v počtu zemřelých ve srovnatelné časové řadě od roku 1947. Dosavadní maximum z letošního ledna bylo překročeno o 530 osob, ve srovnání s loňským listopadem, kdy vrcholila podzimní vlna epidemie covid-19, bylo zemřelých více o 802,“ uvedl ČSÚ. Podle údajů ministerstva zdravotnictví byl letošní březen nejtragičtějším z hlediska úmrtí v souvislosti s covidem za déle než rok epidemie, zemřelo 5967 lidí.

Oproti pětiletému průměru je počet březnových úmrtí vyšší o 61 procenta, absolutně o 6300. Na každých 100 tisíc obyvatel v březnu připadlo 155 úmrtí, zatímco v letech 2015 až 2019 to bylo podle statistiků v průměru 97.

Zřejmý je ale podle ČSÚ pozitivní vývoj u skupiny nejstarších seniorů ve věku 85 a více let, u kterých se úroveň takzvané nadúmrtnosti ve srovnání s podzimem loňského roku výrazně snížila. Vliv na to může mít očkování proti koronaviru. „Zatímco v listopadu byla v porovnání s průměrným listopadem let 2015–2019 jejich úmrtnost vyšší o 80 procenta, v březnu již jen o 23 procenta,“ uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.