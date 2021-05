Vláda v reakci na kauzu Vrbětice vyhostila z pražské ambasády rekordní množství ruských diplomatů, spojenci ale zůstali zdrženliví a k vyhošťování ze svých ambasád přistoupila jen hrstka z nich. Podle historika a místopředsedy bezpečnostního výboru sněmovny Pavla Žáčka (ODS), který se kauze věnuje za koalici Spolu, je důvodem hlavně chaos kolem chystané cesty ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Ruska v době, kdy už měl informace o podezření, že za výbuchy ve Vrběticích stála ruská vojenská rozvědka GRU. A také zpochybňující vyjádření prezidenta Miloše Zemana. Ten uvedl, že existují dvě vyšetřovacích verze, jaká je příčina explozí muničních skladů v roce 2014. I když kolem angažmá Hradu i Hamáčka stále panuje řada nejasností, vládní koalice už další svědky předvolat nechce. „Kolegové z výboru říkají, že už nechtějí podrývat vládní pozici,“ popisuje situaci ve sněmovně v rozhovoru pro HN Žáček.

HN: Jak dnes zpětně vnímáte kauzu Vrbětice?

Příliš jsme se upnuli na to, jak ministr Jan Hamáček připravoval cestu do Ruska. Ale přitom vůbec neřešíme, co se dělo na Hradě. Jakou roli v tom měl pan prezident. A podle náznaků ji měl velkou.