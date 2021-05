V restauracích by mohlo podle zástupců oboru místo kontroly negativních testů na koronavirus stačit vyvěsit sdělení, že obsluhováni budou jen hosté splňující podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví. Odpovědnost by tak nepadla na provozovatele stravovacích podniků, nesli by ji zákazníci. Zástupci gastronomie to ve středu domluvili s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou, řekl ČTK za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) Luboš Kastner.

Profesní organizace zastupující podnikatele v gastronomii vyzvaly ministerstvo zdravotnictví, aby vydalo jasné instrukce a detailní informace, jak mají postupovat v případě kontroly testů, očkování nebo protilátek. Není pro to podle nich legislativní opora, nepřipadá jim ani správné, že by restauratéři měli nést odpovědnost za hosty.

Veřejnost bude od pondělí moci znovu využívat venkovních prostor stravovacích podniků. Přístup by ale měl být umožněn jen lidem s negativním PCR nebo antigenním testem na koronavirus, očkovaným nebo těm, kteří v posledních 90 dnech nemoc covid-19 prodělali.

„Na naši výzvu hlavní hygienička reagovala, pochopila problém a dospěli jsme ke kompromisu,“ řekl ve středu Kastner. Restaurace by tak měly podle něj povinnost pouze viditelně vyvěsit informaci, že obslouženi budou výhradně zákazníci, kteří splňují jednu z výše uvedených podmínek. V případě, že by přišli hygienici dodržování pravidel ověřit, zodpovídal by se host, nikoliv provozovatel podniku.

Kastner to považuje za úspěch. Je podle něj čas se o zodpovědnost podělit. Navíc to přispěje k tomu, že lidé nebudou brát opatření na lehkou váhu, řekl dále. Připomněl, že by nebylo v pořádku, aby stát kontrolní povinnost přenášel na hospodské.

Na zahrádkách budou muset být mezi stoly rozestupy alespoň 1,5 metru, stejná vzdálenost bude muset být i od okolí, například chodníku. U stolu budou smět sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti.

Stravovací zařízení vláda naposledy zavřela 18. prosince. Občerstvení mohou od té doby prodávat jen přes výdejní okna či rozvoz.