Praktičtí lékaři se dohodli s vládou a zdravotními pojišťovnami na tom, že jim od příštího týdne začne napřímo chodit více očkovací látky. Kromě vakcín od firem AstraZeneca a Johnson & Johnson pro ně bude nově určená také Moderna. „Výrazně to zrychlí očkování u praktických lékařů,“ uvedl předseda jejich sdružení Petr Šonka po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Lékaři si dlouhodobě stěžovali na to, že mají vakcíny málo, a nemohou proto naočkovat ani ohrožené starší pacienty, kteří nechtějí jezdit do velkých očkovacích center. Podle Šonky by mělo do Česka chodit 70 tisíc dávek týdně a z toho 50 tisíc dostanou praktici. Zbytek využijí centra na druhé dávky. O očkování v ordinaci svého praktika má zájem skoro 470 tisíc lidí.

Premiér také po setkání s praktiky oznámil, že od nedělní půlnoci se o vakcínu budou moct v rezervačním systému hlásit lidé mezi 40 a 44 lety. Dodal, že zájemců ve věku 45 až 49 let už se zaregistrovalo přes 200 tisíc.