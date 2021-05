Klikací soutěž o miliardy z evropských dotací bude mít zřejmě dohru u soudu. Liberecký kraj a ředitelé jím zřizovaných nemocnic odeslali předžalobní výzvu na ministerstvo pro místní rozvoj. Nelíbí se jim, že mimořádné dotace, jež mají Česku pomoci vypořádat se s důsledky koronaviru, se rozdělují podle rychlosti, s jakou zaměstnanci na IT oddělení odešlou projekty do systému ministerstva. Rozhoduje čas v řádu vteřin. Ministerstvo to považuje za normální.

„Můj názor je, že výzva byla vyhlášena v rozporu se základními principy rozdělování evropských dotací. Pokud rozhoduje setina vteřiny, kdy nemocnice své projekty odklikly, tak pro všechny neplatí stejná startovní čára. Narušuje to princip nediskriminace uchazečů,“ uvádí liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).