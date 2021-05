Vysoké školy by se podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) měly plně otevřít od 24. května. Řekl to na čtvrtečním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví. Od pondělí je tam dovolena praktická výuka, poslední ročníky ji měly od 26. dubna. Některé vysoké školy ale v té době už budou mít zkouškové období. Podle kritiků se na vysoké školy při zmírňování protiepidemických opatření zapomnělo.

Vláda už dříve avizovala, že v pondělí 24. května se mají vrátit do škol prezenčně středoškoláci, a to bez střídání. Také střední školy termín kritizují, protože návrat bude v týdnu maturitních zkoušek.

Ve všech školách bude pokračovat povinnost testování. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek ve čtvrtek na semináři ve sněmovně uvedl, že dosud bylo u žáků a studentů 3,7 milionu testů a u zaměstnanců škol milion testů. U dětí bylo 1418 záchytů a u zaměstnanců 539 záchytů. Postupně od 12. dubna, kdy testování začalo, záchyt v dalších týdnech klesá.

Od 24. května se možná také vrátí kolektivní sporty do hal. Vláda bude v pondělí projednávat návrh, aby se limit pro sportování uvnitř zvýšil na třicet lidí. Dohodli se na tom předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička a premiér Andrej Babiš na schůzce, které se účastnila i hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Otevření hal pro početnější skupiny by pomohlo nejen kolektivním sportům, ale také některým individuálním, jako je například gymnastika. S povolením třiceti lidí uvnitř by se velikost skupin venku měla zvýšit na 50 lidí. Další uvolnění by mělo následovat znovu po týdnu. Návrh počítá s tím, že by od 31. května mohlo sportovat až sto lidí uvnitř a 200 lidí venku. Zároveň by měly být povoleny amatérské soutěže.

O týden později, tedy 31. května, by se podle hlavní hygieničky mohly otevřít také venkovní bazény. Vnitřní bazény a wellness 14. června, pokud se epidemická situace nezhorší.

Od soboty si bude ČR uznávat potvrzení o očkování se čtyřmi zeměmi

Od soboty 15. května si ČR bude vzájemně uznávat potvrzení o očkování proti covidu-19 s Polskem, Maďarskem, Rakouskem a Německem. Na jednání výboru pro zdravotnictví ve sněmovně to řekl ministr zdravotnictví. Jedná se i podle něj i se Slovenskem. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden ve sněmovně avizoval, že těchto zemí by mělo být šest včetně Slovinska.

Dohody budou vytvořené formou diplomatické nóty. „Nebylo to úplně jednoduché, protože třeba v Maďarsku se vydává ta kartička už po první dávce,“ dodal Arenberger. V Maďarsku se jako v jediné zemi EU očkuje ruským přípravkem Sputnik V a vakcínami čínských firem Sinopharm a CanSino Biologics, jejichž používání zatím nedoporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Sputnik V plánuje používat i Slovensko.

Cestování se aktuálně řídí takzvanou mapou cestovatele, rozdělující země do čtyř kategorií od nízké přes střední a vysokou míru rizika až po velmi vysokou míru rizika. Před návratem z tmavě červených zemí, do kterých spadá část států Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v ostatních kategoriích, je nutné podstoupit první test ještě před vstupem na území Česka.

Kvůli možnému šíření nových variant viru zakázalo ministerstvo zdravotnictví dříve cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření těchto mutací. Jde o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Keňu, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii včetně ostrovů Zanzibar a Pemba, Zambii a Zimbabwe.