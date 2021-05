Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) vydělával miliony korun na tom, že pronajímal svoji nemovitost vinohradské nemocnici, kterou řídil. Napsal to ve čtvrtek server Seznam Zprávy. Ministr podle serveru uvedl, že od 7. dubna, kdy se stal ministrem zdravotnictví, nájemné činí symbolickou korunu měsíčně. Na dotaz, zda nepovažuje za neetické pronajímání své nemovitosti nemocnici, kterou řídil, Arenberger řekl, že smlouva je z právního hlediska v pořádku.

Seznam Zprávy píšou, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele pro vědu a výzkum.

Arenberger pro server pronájem budovy potvrdil. Prostřednictvím tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví uvedl, že v předchozích pěti letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Celkovou sumu nájemného na přímý dotaz nesdělil.

Podle několika zdrojů z vinohradské nemocnice se měsíční částka pohybovala kolem 100 000 korun, píšou Seznam Zprávy. Zhruba takovou výši potvrzuje i kalkulace, která vychází z přepočtu jednotkové ceny na rozlohu dvoupatrové budovy, kde archiv sídlí. Ze zjištěných údajů o pronájmu tak podle serveru plyne, že za posledních pět let Arenberger od nemocnice na nájemném získal kolem šesti milionů korun. Výši nájemného za metr čtvereční za předchozí roky 2013 až 2016 ministr nesdělil.

„Vedení FNKV prošlo opakovaně kontrolami svého hospodaření a nikdy nebyly shledány žádné pochybnosti,“ uvedl ministr. „Uvedená smlouva nebyla ani v rámci žádné z dalších kontrol nemocnice nikdy rozporována,“ dodal. Vedení vinohradské nemocnice se k otázkám ohledně nájemní smlouvy podle serveru zatím nevyjádřilo. „Veřejný funkcionář nesmí zneužít informací a postavení, ve kterém působí, pro svůj osobní prospěch,“ uvedl šéf české pobočky Transparency International Petr Leyer.

Pochybnosti vzbudila už Arenbergerova majetková oznámení. Média upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu uvedl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se Arenberger dopustil přestupku, svou chybu ale napravil a informace o svém majetku musí do detailu vysvětlit.