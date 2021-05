Už uskutečněná kritizovaná výzva pro dotace do zdravotnictví z programu REACT-EU, kde byl jedním z hlavních kritérií čas podání, zrušena nebude. Další výzva, která se měla otevřít v pátek, ale bude zhruba o dva týdny odsunuta. Novinářům to po pátečním jednání se zástupci krajů a ministerstvem zdravotnictví řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Kraje budou hledat další možná kritéria, která by se při hodnocení projektů mohla použít. V úvahu připadá například míra spolufinancování.

Způsob výběru projektů kritizovala tento týden ve sněmovně část opozice. „Je podivné, že uspěly projekty nemocnice současného ministra i jeho náměstka, který zase řídí brněnskou nemocnici u svaté Anny,“ prohlásil poslanec Vlastimil Válek z TOP 09, expert na zdravotnictví koalice Spolu.

Liberecký kraj podal na ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) předžalobní výzvu. Podle kritiků rozhodovala při podávání žádosti o dotace rychlost podání projektu, tedy kliknutí počítačovou myší. Výzva pro nemocnice byla podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) vyčerpána za necelé dvě sekundy.

MMR ale uvedlo, že zatím existuje pouze tabulka přihlášených projektů seřazená v pořadí, v jakém byly do systému vloženy. Hodnocení ještě nezačalo, nikdo tak v tuto chvíli nemůže vědět, zda uspěl, nebo ne. Podle náměstka pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeňka Semoráda budou u projektů úřady posuzovat 23 kritérií, až poté bude rozhodujícím faktorem rychlost podání žádosti.

Ministerstvo se hájí také tím, že čas se posuzuje až jako úplně poslední faktor. Tiskový mluvčí ministerstva Vilém Frček HN dříve sdělil, že podmínky se nijak upravovat nebudou. A to ani na základě negativních reakcí. Čas se podle něj u eurodotací zohledňuje běžně.

Kdo peníze nakonec získá, navíc podle Frčka není rozhodnuto. Záležet bude až na odborné komisi, která posoudí dalších 23 kritérií, jež musí projekty splnit na 100 procent. Jinak je ministerstvo vyřadí. Takto to Dostálová vysvětlila i poslancům při interpelacích ve sněmovně.

Jenomže ostatní kritéria jsou podle nemocnic tak obecná, že je splní každý, kdo se o peníze uchází. Například že projekt musí pomoci v boji s koronavirem nebo dalšími infekčními nemocemi, výdaje musí odpovídat tržním cenám nebo že nemocnice musí být schopné nová zařízení provozovat.

„Byl jsem naprosto šokován, když paní ministryně prohlásila, že výzva má nějaká hodnoticí kritéria. To není pravda, jsou tam pouze obecné podmínky, které musí plnit každý žadatel. Nic se tedy neboduje,“ dodává Půta.

Česko může získat z REACT-EU na posílení zdravotnictví 18,4 miliardy korun. Peníze mají být využity podle předchozích informací MMR na rozvoj a modernizaci nemocnic, hygienických stanic nebo péče o pacienty s rakovinou a seniory.